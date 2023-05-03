Источник: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона, руководство клуба в курсе

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси покинет французский клуб в конце сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что отец Лео Хорхе сообщил о решении футболиста «ПСЖ» еще месяц назад.

Отметим, что руководство французского клуба приняло решение отстранить Месси от тренировок и матчей на 2 недели из-за того, что он ездил в Саудовскую Аравию без разрешения клуба и при этом пропустил тренировку.

Месси ездил в Саудовскую Аравию, имея привлекательный контракт на сумму около 30 млн евро в год в качестве посла этой страны по туризму.