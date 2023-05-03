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Франция
03 мая 2023, 17:35 | Обновлено 03 мая 2023, 17:38
235
0

Источник: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона, руководство клуба в курсе

Отец Лионеля уже уведомил парижан о решении сына

03 мая 2023, 17:35 | Обновлено 03 мая 2023, 17:38
235
0
Источник: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона, руководство клуба в курсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси покинет французский клуб в конце сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что отец Лео Хорхе сообщил о решении футболиста «ПСЖ» еще месяц назад.

Отметим, что руководство французского клуба приняло решение отстранить Месси от тренировок и матчей на 2 недели из-за того, что он ездил в Саудовскую Аравию без разрешения клуба и при этом пропустил тренировку.

Месси ездил в Саудовскую Аравию, имея привлекательный контракт на сумму около 30 млн евро в год в качестве посла этой страны по туризму.

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Лионель Месси ПСЖ Хорхе Месси
Источник Twitter
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