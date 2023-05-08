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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 21:00 | Обновлено 08 мая 2023, 21:19
574
3

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень

«Динамо» обыграло «Кривбасс» и продолжает на 5 очков отставать от «Зари»

08 мая 2023, 21:00 | Обновлено 08 мая 2023, 21:19
574
3
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
УПЛ

7 и 8 мая состоялись матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» потерял очки в игре с «Александрией» (1:1), а все конкуренты горняков одержали победы. Команда Игора Йовичевича лидирует в УПЛ с 60 баллами.

«Днепр-1» выиграл в Одессе у «Черноморца» (2:1) и набрал 57 очков, имея игру в запасе (пропущенный матч будет сыгран 11 мая против «Александрии»). Таким образом, горняки и днепряне имеют одинаковое количество потерянных очков за 5 туров до финиша.

Киевское «Динамо» обыграло «Кривбасс» (1:0) и продолжает на 5 очков отставать от луганской «Зари», которая взяла верх над «Металлистом 1925» (3:0).

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (60 очков), Днепр-1 (57 и игра в запасе), Заря (55), Динамо (50), Александрия (38 и игра в запасе).

Календарь Шахтера: Ингулец (13 мая), Верес (19 мая), Заря (24 мая), Днепр-1 (27 мая), Ворскла (3 июня).

Календарь Днепра-1: Александрия (11 мая), Минай (15 мая), Колос (19 мая), Ворскла (24 мая), Шахтер (27 мая), Кривбасс (3 июня).

УПЛ. 25-й тур

7 мая

  • 🔹 13:00. Металлист – Львов – 1:0
  • 🔹 13:00. Черноморец – Днепр-1 – 1:2
  • 🔹 15:00. Александрия – Шахтер – 1:1

8 мая

  • 🔹 13:00. Кривбасс – Динамо – 0:1
  • 🔹 14:00. Минай – Ворскла – 2:0
  • 🔹 15:00. Верес – Колос – 0:1
  • 🔹 15:00. Рух – Ингулец – 3:0
  • 🔹 17:00. Заря – Металлист 1925 – 3:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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sashav2007
та хай вже ДД натяне кротів....
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+3
Alex AS
Болеем за днепр)
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+3
FunnyCat_____
помню как в марте боты ФК коробка передач писали что "чемпионская гонка окончена " "есть только шахтер и все остальные"
П.С. и где бы был шахтер без судей, на каком месте?
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0
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