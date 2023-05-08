Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень

7 и 8 мая состоялись матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» потерял очки в игре с «Александрией» (1:1), а все конкуренты горняков одержали победы. Команда Игора Йовичевича лидирует в УПЛ с 60 баллами.

«Днепр-1» выиграл в Одессе у «Черноморца» (2:1) и набрал 57 очков, имея игру в запасе (пропущенный матч будет сыгран 11 мая против «Александрии»). Таким образом, горняки и днепряне имеют одинаковое количество потерянных очков за 5 туров до финиша.

Киевское «Динамо» обыграло «Кривбасс» (1:0) и продолжает на 5 очков отставать от луганской «Зари», которая взяла верх над «Металлистом 1925» (3:0).

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (60 очков), Днепр-1 (57 и игра в запасе), Заря (55), Динамо (50), Александрия (38 и игра в запасе).

Календарь Шахтера: Ингулец (13 мая), Верес (19 мая), Заря (24 мая), Днепр-1 (27 мая), Ворскла (3 июня).

Календарь Днепра-1: Александрия (11 мая), Минай (15 мая), Колос (19 мая), Ворскла (24 мая), Шахтер (27 мая), Кривбасс (3 июня).

УПЛ. 25-й тур

7 мая

🔹 13:00. Металлист – Львов – 1:0

– Львов – 1:0 🔹 13:00. Черноморец – Днепр-1 – 1:2

– 1:2 🔹 15:00. Александрия – Шахтер – 1:1

8 мая

🔹 13:00. Кривбасс – Динамо – 0:1

– 0:1 🔹 14:00. Минай – Ворскла – 2:0

– Ворскла – 2:0 🔹 15:00. Верес – Колос – 0:1

– 0:1 🔹 15:00. Рух – Ингулец – 3:0

– Ингулец – 3:0 🔹 17:00. Заря – Металлист 1925 – 3:0

Турнирная таблица УПЛ