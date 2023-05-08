Перед ровенским «Вересом» на матч стояла простая, но конкретная задача: ему надо было побеждать, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице УПЛ и подняться вверх от группы аутсайдеров. «Колос» также должен был стремиться к завоеванию трех очков. В Ровно он прибыл с тремя поражениями кряду в пассиве, что дополнительно мобилизовало игроков команды на свершения.

Игру соперники начали резво и решительно. Было видно, что на противостояние они настроились ударно и готовы сделать для успеха многое. Поначалу все на поле было ровно и паритетно, но именно в этом равенстве неожиданно родился гол. Влетел он в ворота «Вереса» при самом активном участии игроков ровенской команды. Автором взятия ворот Когута стал защитник хозяев Балан. Он оказался в штрафной площади своей команды не в нужном месте и не в нужное время. 0:1.

Быстрый гол сразу же сказался на действиях футболистов «Колоса». Получив перевес в игре, они перешли на хладнокровные действия по сохранению достигнутого результата. В оборону, впрочем, они плотно не сели, а стали играть мощно, с запасом и очень спокойно. Как принято говорить, гости действовали исключительно по счету. Рьяно вперед они не мчались. Оно им не надо было. А в обороне встречали хозяев очень высоко, чем лишали их простора и возможностей для маневра. Зато, как только у игроков «Колоса» появлялись возможности для контругроз, они ими стремительно пользовались.

Как следствие, хозяева до перерыва создать у ворот Волынца только два момента. И то – с натяжкой два. На 36-й минуте из хорошего положения мимо пробил Шестаков, а уже в компенсированное время голкипер гостей сыграл уверенно, когда ему угрожал Близниченко.

Перерыв соотношение сил на поле не изменил. Гости, как и в первом тайме, по сути, вторым номером вели игру. Они больше оборонялись, но резво выбегали вперед, не позволяя хозяевам чувствовать себя хозяевами (уж простите за тавтологию!) игры. Впрочем, на 62-й минуте Балан мог исправиться за автогол, но из хорошего положения пробил мимо ворот. А через две минуты Когут перевел на угловой мяч после прицельного удара под перекладину в исполнении Ориховского.

Этот обмен угрозами дал надежды на то, что в заключительной четверти матча соперники порадуют реальными острыми моментами. В первую очередь, это касалось игроков «Вереса», ведь они проигрывали, что не входили в их планы. Увы, ожидания не оправдались. Ровенская команда до последнего шла вперед, старалась и стремилась, билась и рвалась, но взломать надежную оборону «Колоса» не смогла. Гости из Ковалевки имели момент-другой для того, чтобы отличиться в игре еще раз, но окончательно добивать подопечных Юрия Вирта не стали.

Проиграв, «Верес» опустился в таблице УПЛ в зону стыковых матчей. Он 13-й с 24 очками после 25 встреч. У «Колоса» 6-я позиция и 33 набранных пункта.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

«Верес» – «Колос» – 0:1

Балан, 8 автогол

Балан, 28, Вовченко, 43, Вирт, 82 (за пределами поля), Клец, 90 – Ориховский, 26, Безбородько, 81

«Верес»: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Клец, Кучеров, Близниченко (Дахновский, 70), Лебеденко (Гайдучик, 70), В.Шарай, Шестаков.

«Колос»: Волынец – Золотов, Черноморец, Новак, Кравченко, Милько, Ориховский (Криворучко, 90+3), Болбат, Великан (Богданов, 68), Ильин (Гусол, 90+3), Лысенко (Безбородько, 75).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

Стадион: «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА