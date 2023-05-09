Юрий ВИРТ: «Гол, который мы пропустили – это уровень ДЮСШ U10»

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Верес» и «Колос». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ковалевки.

После завершения встречи главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных:

«Не имеем права так безответственно начинать матч. Гол, который мы сегодня пропустили – это уровень ДЮСШ U10. Так играют опытные футболисты, которым по тридцать лет, которые играют и ошибаются. Мы дарим гол и, конечно, трудно потом отыгрываться.

Мы вроде и настраиваем футболистов, и они все понимают, а потом выходим и уже какой матч начинаем с 0:1. Большие претензии имею к защитникам. Такие подарки делать мы не имеем права.

Затем начинаем спешить, тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Ну и реализация... Моменты есть, доводим атаки до ударов, но не забиваем. С такими ошибками трудно рассчитывать на победу и реализацию хочется лучшей.

Сегодня мы легко теряли мяч. Пытались разыгрывать больше, доводить до удара, не сбиваться на нашествие. Но Колос – очень опытная команда. Они перекрыли все свободные зоны, очень компактно сыграли. И дальних ударов у нас не было. Позиционная атака – не наш козырь. С этим у нас есть проблемы.

Дмитрий Клец играл сегодня на уколах, Валерий Кучеров тоже еще не полностью пришел в себя после травмы, много пропустил. Не хватало свежести обоим, не хватило сил на весь матч. Соперник вел в счете и нам очень тяжело было преодолевать их массированную оборону. Теряли мяч в элементарных ситуациях.

Геннадий Пасич вынужденно играет в обороне. Это атакующий игрок. Он один из самых технических наших футболистов. Креативный, скорый. Но сейчас и от него чрезвычайное количество брака и низкий КПД. Если уж он ошибается в простых ситуациях – что говорить о других? Мало качественных подключений, острых передач – много сумбура.

У нас впереди пять матчей: Шахтер, Динамо, Александрия, Металлист 1925, Ингулец. Надо готовиться и бороться за очки. Харьковчане – добротная команда, но мы их уже обыгрывали.

Главное – это концентрация. Но с такими ошибками – трудно на что-то рассчитывать. Идет длинная передача, один – не выбивает, второй не выбивает, Геннадий Пасич сбрасывает мяч в центр, Денис Балан забивает в свои. Если это пропускать... Это не заслуга соперника. Это наши простые ошибки. Сами дарим очки соперникам».