В понедельник, 8 мая, в Ровно в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят местный «Верес» и «Колос» из Ковалевки.

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Стартовый свисток арбитра Дмитрия Бондаренко прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Ровенский «Верес» в таблице УПЛ занимает 12-е место с 24 очками после 24 поединков.

«Колос» из Ковалевки располагается на 8-й позиции, имея 30 пунктов после 24 матчей.

Верес – Колос. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.