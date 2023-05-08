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Чемпионат Украины
Верес
08.05.2023 15:00 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 17:40 | Обновлено 08 мая 2023, 17:41
216
0

Верес – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча

Гости одержали минимальную победу

08 мая 2023, 17:40 | Обновлено 08 мая 2023, 17:41
216
0
Верес – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 8 мая «Верес» в 25-м туре УПЛ дома проиграл «Колосу» 0:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

«Верес» – «Колос» – 0:1

Балан, 8 автогол

Балан, 28, Вовченко, 43, Вирт, 82 (за пределами поля), Клец, 90 – Ориховский, 26, Безбородько, 81

«Верес»: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Клец, Кучеров, Близниченко (Дахновский, 70), Лебеденко (Гайдучик, 70), В.Шарай, Шестаков.

«Колос»: Волынец – Золотов, Черноморец, Новак, Кравченко, Милько, Ориховский (Криворучко, 90+3), Болбат, Великан (Богданов, 68), Ильин (Гусол, 90+3), Лысенко (Безбородько, 75).

События матча

8’
ГОЛ ! Автогол забил Денис Балан (Верес).
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Источник Sport.ua
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