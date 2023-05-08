Верес – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
Гости одержали минимальную победу
Сегодня, 8 мая «Верес» в 25-м туре УПЛ дома проиграл «Колосу» 0:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур
«Верес» – «Колос» – 0:1
Балан, 8 автогол
Балан, 28, Вовченко, 43, Вирт, 82 (за пределами поля), Клец, 90 – Ориховский, 26, Безбородько, 81
«Верес»: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Клец, Кучеров, Близниченко (Дахновский, 70), Лебеденко (Гайдучик, 70), В.Шарай, Шестаков.
«Колос»: Волынец – Золотов, Черноморец, Новак, Кравченко, Милько, Ориховский (Криворучко, 90+3), Болбат, Великан (Богданов, 68), Ильин (Гусол, 90+3), Лысенко (Безбородько, 75).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Перед последним туром «Аль-Айн» отстает от главного соперника на три очка
В понедельник в 13:00 начнется матч 26 тура Украинской Премьер-лиги