В понедельник, 8 мая, в Ровно на стадионе «Авангарде» состоится матч двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери Дмитрия Бондаренко из Одессы прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Верес



Календарь текущего сезона УПЛ сыграл очень злую шутку с командами, которым в итоге в последних турах предстоит бороться за выживание в «элитном» дивизионе. В лучшем случае, коллективам по типу ровенского «Вереса» предстоит играть через матч против представителей еврокубковой зоны, а в худшем, как «Львов», практически в каждой игре. Наверное, именно в этот момент приходит понимание о истинной ценности очков, которые в свое время не были получены в полном объеме, когда в соперниках были либо прямые конкуренты, либо команды с чуть более высоких позиций.

Но тогда команда Юрия Вирта почему-то решила, что ей допустимо сыграть три подряд встречи, против «Руха» (0:0), «Металлиста» (5:5) и «Миная» (1:1), вничью, и что в будущем это не приведет к негативным последствиям. А оказалось, что вполне может привести. «Красно-черные» сейчас лишь на один балл оторвались от зоны переходных матчей, но любая победа трех нижестоящих команд, при сопутствующей неудаче «Вереса», рискует привести к рокировке позиций далеко не одной команды из этой группы. Но соперник уровня «Колоса» – это еще цветочки. С середины и до конца мая ровенчане сыграют против «Шахтера», «Александрии» и «Динамо», каждому из которых очки будут нужны позарез.

Колос



Если использовать сравнение с авиационной тематикой, то «полет» ковалевского «Колоса» в направлении еврокубков во второй части текущего сезона был сбит прямо на подлете к цели. Команда Ярослава Вишняка набрала прекрасный ход в своем излюбленном минималистичном стиле, но уже в середине марта, после поражения от «Миная» (0:1) и ничьей против «Металлиста» (1:1), стало понятно, что у «черно-белых» могут возникнуть проблемы с достижением желанных результатов. И вот, как только «Колос» подошел вплотную к штурму позиций «Александрии», у него в календаре появились «Заря» (0:1), «Шахтер» (1:3) и «Черноморец» (0:3).

Три поражения в трех последних матчах практически не оставляют команде Вишняка пространства для маневра – восемь очков отрыва в пользу «полиграфов», которые уже в середине этой недели могут увеличиться в соответствии с результатом перенесенной игры футболистов Руслана Ротаня против «Днепра-1». Но беда состоит в том, что сейчас «Колос» сыграет против «Вереса», а уже на выходных ему предстоит лобовой домашний матч против «Александрии». Но даже победа в той игре ничего качественно нового не позволит достичь «колоскам», так как следом пойдут игры против СК, «Динамо» и «Ворсклы». Таким образом в заключительной игре против главного аутсайдера, «Львова», клуб из Ковалевки также может уже не решать турнирных задач.

История встреч



Футбольные пути «Вереса» и «Колоса» ранее пересекались 9 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины, Первой и Второй лиг. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны одной из команд – 6 успешных игр для «Колоса», 1 ничья, 2 победы «Вереса». Последний раз соперники играли в официальном матче в октябре прошлого года – матч в Ковалевке завершился победой «Колоса» со счетом 2:0. За хозяев голами отличались Олег Ильин и Сергей Чоботенко.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний Дмитрий Бондаренко из Одессы, который на своем счету имеет уже 33 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Петр Котубей и Михаил Ефименко, а резервным арбитром отработает Александр Шандор. У Бондаренко есть опыт проведения матчей с участием «Вереса» – 11 встреч (4 победы, 3 ничьих, 4 поражения), тогда как с «Колосом» он пересекался 8 раз – 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения.

Ориентировочные составы



«Верес»: Когут – Г. Пасич, Вовченко, Курко, Балан – Лебеденко, Кучеров, В. Шарай – С. Шарай, Гайдучик, Близниченко.

«Колос»: Волынец – Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко – Милько, Богданов – Болбат, Ориховский, Ильин – Лысенко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева будут ближе к победе при малорезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Верес» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.75.

8 мая, понедельник