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Европейская Суперлига
08 мая 2023, 12:01 | Обновлено 08 мая 2023, 12:47
880
0

Беллингем, Мусиала, Педри и еще топ-5 дорогих молодых талантов

Представляем рейтинг самых ценных молодых футболистов

08 мая 2023, 12:01 | Обновлено 08 мая 2023, 12:47
880
0
Беллингем, Мусиала, Педри и еще топ-5 дорогих молодых талантов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Молодые игроки всегда привлекают к себе много внимания. Они являются целью для топ-клубов, поэтому постоянно остаются на слуху. Если такой игрок уже есть в составе серьезного клуба, который претендует на трофеи, тогда идет борьба за то, чтобы сохранить его и не усиливать конкурентов. Сейчас пойдет речь о таких исполнителях.

Далее – самые дорогие молодые игроки, не старше 20-ти лет.

Йереми Пино

Клуб: «Вильярреал»
Возраст: 20 лет
Трансферная стоимость: 38 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Йереми Пино

Пино оказался в системе «Вильярреала» в 2019-м году, а через год начал играть в составе первой команды. С каждым сезоном 20-летний вингер получает все больше игрового времени и становится все более важным игроком для команды. В клубе рассчитывают на молодого испанца, поэтому предоставили ему долгосрочный контракт. Но к футболисту все равно присматриваются «Ювентус» и некоторые клубы АПЛ. Как только Пино выйдет на солидный уровень, «субмарине» будет тяжело удержать его на борту, поскольку топ-клубы бывают очень активными и хитрыми.

Эдуардо Камавинга

Клуб: «Реал» Мадрид
Возраст: 20 лет
Трансферная стоимость: 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Камавинга проводит второй сезон в составе «Реала». Нельзя сказать, что француз быстро адаптировался в «королевском клубе», но ведь его и подписывали на перспективу. Под руководством Карло Анчелотти 20-летний хавбек становится все более качественным игроком. Плюс для футболиста в том, что его можно задействовать на разных позициях. По сравнению с прошлым сезоном Камавинга стал больше играть. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги на его счету уже 31 матч (в предыдущем было 26). Смена полузащитников у «бланкос» проходит достаточно плавно.

Нуну Мендеш

Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 20 лет
Трансферная стоимость: 65 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Прошлый сезон Мендеш провел в составе «ПСЖ» на правах аренды. Парижанам понравился португалец, и они выкупили его у «Спортинга» за 38 млн евро. Футболист продолжает выступать в столице Франции на солидном уровне. В нынешней кампании 20-летний фулбек сыграл 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 7 результативных передач. Приличные показатели для молодого флангового защитника. У Мендеша большой потенциал для роста. Главное, чтобы в «ПСЖ» правильно распорядились талантом парня и помогли ему развиваться.

Флориан Вирц

Клуб: «Байер»
Возраст: 19 лет
Трансферная стоимость: 85 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Вирц является одним из самых ярких представителей нового поколения немецких футболистов. В «Байере» Флориан вполне достойно заменяет ушедшего в «Челси» Кая Хаверца. В прошлом сезоне 19-летний немец сыграл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и 14 ассистов. В нынешней кампании у футболиста тоже хорошие показатели результативности (4+8), несмотря на то, что он пропустил полсезона из-за травмы. Сотрудничество с Хаби Алонсо идет на пользу молодому немцу. Вполне возможно, что под руководством испанского тренера он раскроется еще лучше.

Гави

Клуб: «Барселона»
Возраст: 18 лет
Трансферная стоимость: 90 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Гави пребывает в системе «Барселоны» с 2015 года и является одним из главных талантов каталонского клуба. Несмотря на свой юный возраст, он еще в прошлом сезоне уже был игроком стартового состава. Хави возлагает большие надежды на 18-летнего хавбека, а он в свою очередь радует наставника правильным отношением к делу. У «сине-гранатовых» возникли проблемы с регистрацией нового контракта Гави, чем хочет воспользоваться «Челси». Но, судя по всему, испанец не планирует никуда уходить. В «Барселоне» на него рассчитывают в долгосрочной перспективе.

Педри

Клуб: «Барселона»
Возраст: 20 лет
Трансферная стоимость: 100 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Еще один молодой, талантливый и дорогой представитель каталонского клуба. Рональд Куман ранее заявлял, что Педри остался в «Барселоне» благодаря ему. Именно голландец не отпустил молодого испанца, когда «сине-гранатовые» рассматривали его продажу. Как и Гави, Педри является одним из ключевых полузащитников в команде Хави, и он продолжает прогрессировать. К примеру, в текущем сезоне Ла Лиги 20-летний хавбек забил уже 6 мячей – в 2 раза больше, чем годом ранее. Это еще один игрок, на которого каталонцы рассчитывают в долгосрочной перспективе.

Джамал Мусиала

Клуб: «Бавария»
Возраст: 20 лет
Трансферная стоимость: 110 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Мусиала вместе с Вирцем входит в группу игроков, которые олицетворяют будущее сборной Германии. На счету 20-летнего хавбека уже 20 матчей в составе Бундестим. В «Баварии» он уже не первый год на ведущих ролях. В прошлом сезоне Джамал сыграл 30 матчей в Бундеслиге, записав на свой счет 10 очков по системе гол+пас (5+5). В нынешней кампании, которая еще не завершена, его показатели результативности в 2 раза выше (20 очков, 11+9). Раньше в СМИ периодически появлялись слухи об интересе к Мусиале со стороны других клубов, но мюнхенцы не хотят даже начинать разговоры на эту тему. В «Баварии» надеются сохранить игрока на многие годы.

Джуд Беллингем

Клуб: «Боруссия» Д
Возраст: 19 лет
Трансферная стоимость: 120 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Беллингем является самым дорогим игроком Бундеслиги, самым дорогим англичанином и трансферной целью топ-клубов. И это в 19 лет. При этом будущее футболиста остается неопределенным, хотя у него нет недостатка в предложениях. Все дело как раз в трансферной стоимости, которая иногда может навредить игроку. А она может стать еще выше, если Джуд поможет «Боруссии» выиграть чемпионский титул и свергнуть «Баварию» с трона. Как раз в такие ответственные моменты сезона игроки и должны доказывать свою ценность.

Текст: meta.ua/sport

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выбор редакции Джуд Беллингем Джамал Мусиала Гави Педри Флориан Вирц Нуну Мендеш Эдуардо Камавинга Йереми Пино
Источник Sport.ua
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