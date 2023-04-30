Павелко анонсировал назначение коуча, веселый тур УПЛ, две неудачи в хоккее
Главные новости за 29 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 апреля.
1. ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Скоро должны объявить нового наставника сине-желтой команды
2A. ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
Снова неудача в матче с Японией
2B. ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
Проиграли, но сохранили место в дивизионе
3A. 4 гола за полчаса. Тулуза разгромила Нант и впервые завоевала Кубок Франции
«Тулуза» получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24
3B. Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й
Игра 32-го тура чемпионата Италии завершилась со счетом 1:1
4A. ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
«Сине-гранатовые» обыграли соперников со счетом 4:0
4B. Хет-трик Бензема. Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл аутсайдера Ла Лиги
Королевский клуб спокойно выиграл у «Альмерии» со счетом 4:2
5A. Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера
Днепряне забили два гола во втором тайме
5B. Скорость Герреро. Заря победила Черноморец
Луганский клуб продолжает гонку за «Днепром-1»
5C. Первое поражение Ротаня. Кривбасс дома справился с Александрией
Первый тайм получился очень скучным, а во втором игра пошла веселее
6A. Ничья на вес золота. Рух спасся от поражения Ворскле
Команда Пономарева продвигается к выходу из зоны переходных матчей
6B. Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
Команды забили друг другу по одному разу в матче 23-го тура УПЛ
6C. Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Топ-квартет прошел тур на максимуме
7. Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Главный трофей в Шеффилде разыграют Люка Бресель и Марк Селби
8A. Неудобный американско-канадский дуэт. Киченок вылетела из турнира в Мадриде
Людмила вместе с Остапенко в двух сетах уступили Фернандес и Таунсенд
8B. ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
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