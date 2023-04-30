Павелко анонсировал назначение коуча, веселый тур УПЛ, две неудачи в хоккее

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 апреля.

1. ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»

Скоро должны объявить нового наставника сине-желтой команды

2A. ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе

Снова неудача в матче с Японией

2B. ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме

Проиграли, но сохранили место в дивизионе

3A. 4 гола за полчаса. Тулуза разгромила Нант и впервые завоевала Кубок Франции

«Тулуза» получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24

3B. Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й

Игра 32-го тура чемпионата Италии завершилась со счетом 1:1

4A. ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу

«Сине-гранатовые» обыграли соперников со счетом 4:0

4B. Хет-трик Бензема. Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл аутсайдера Ла Лиги

Королевский клуб спокойно выиграл у «Альмерии» со счетом 4:2

5A. Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера

Днепряне забили два гола во втором тайме

5B. Скорость Герреро. Заря победила Черноморец

Луганский клуб продолжает гонку за «Днепром-1»

5C. Первое поражение Ротаня. Кривбасс дома справился с Александрией

Первый тайм получился очень скучным, а во втором игра пошла веселее

6A. Ничья на вес золота. Рух спасся от поражения Ворскле

Команда Пономарева продвигается к выходу из зоны переходных матчей

6B. Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью

Команды забили друг другу по одному разу в матче 23-го тура УПЛ

6C. Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура

Топ-квартет прошел тур на максимуме

7. Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру

Главный трофей в Шеффилде разыграют Люка Бресель и Марк Селби

8A. Неудобный американско-канадский дуэт. Киченок вылетела из турнира в Мадриде

Людмила вместе с Остапенко в двух сетах уступили Фернандес и Таунсенд

8B. ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского

Элина опубликовала отрывок из документального фильма Дмитрия Комарова

9. Дин чуть не проиграл. В матче за шахматную корону – ничья. Будет тай-брейк

В 14-й партии Ян Непомнящий имел большой перевес, но выиграть не сумел

10. Перес выиграл спринт в Баку, Леклер и Ферстаппен – в топ-3

Серхио Перес опередил Шарля Леклера