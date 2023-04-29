Ничья на вес золота. Рух спасся от поражения Ворскле
Команда Виталия Пономарева продвигается к выходу из зоны переходных матчей
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Рух» – «Ворскла» - 0:1
Климчук, 90+1 (пен.) – Степанюк, 56
Эдсон, 64 – Сефери, 44, Яворский, 74, Челядин, 78
Яворский, 90 (грубый фол)
«Рух»: Панькив – Лях, Холод, Дидик, Роман – Довгий (Притула, 62) – Соломон-Отабор, Эдсон (Пидгурский, 66), Таллес (Мысик, 82), Рунич (Альваренга, 62) – Климчук.
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Яворский, Пердута – Кане (Рамирес, 90+2), Павлюк, Челядин (Кулаковский, 85) – Олейник, Степанюк, Сефери.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
РУХ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 15°C
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