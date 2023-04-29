Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья на вес золота. Рух спасся от поражения Ворскле
Чемпионат Украины
Рух Львов
29.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 16:59 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:14
529
0

Ничья на вес золота. Рух спасся от поражения Ворскле

Команда Виталия Пономарева продвигается к выходу из зоны переходных матчей

29 апреля 2023, 16:59 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:14
529
0
Ничья на вес золота. Рух спасся от поражения Ворскле
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Рух» – «Ворскла» - 0:1

Климчук, 90+1 (пен.) – Степанюк, 56

Эдсон, 64 – Сефери, 44, Яворский, 74, Челядин, 78

Яворский, 90 (грубый фол)

«Рух»: Панькив – Лях, Холод, Дидик, Роман – Довгий (Притула, 62) – Соломон-Отабор, Эдсон (Пидгурский, 66), Таллес (Мысик, 82), Рунич (Альваренга, 62) – Климчук.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Яворский, Пердута – Кане (Рамирес, 90+2), Павлюк, Челядин (Кулаковский, 85) – Олейник, Степанюк, Сефери.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

РУХ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

По теме:
Кривбасс – Александрия – 2:1. Огорчили Ротаня. Видео голов и обзор матча
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели проводить замены раньше»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28 апреля 2023, 16:37 11
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча
Металлист – Динамо – 1:3. Сломили за 20 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
Футбол | 29 апреля 2023, 14:56 1
Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью

Команды забили друг другу по одному разу в матче 23-го тура УПЛ

Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Футбол | 28.04.2023, 21:01
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Скорость Герреро. Заря победила Черноморец
Футбол | 29.04.2023, 14:52
Скорость Герреро. Заря победила Черноморец
Скорость Герреро. Заря победила Черноморец
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Футбол | 28.04.2023, 19:17
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
28.04.2023, 16:58 76
Футбол
Сборная забросила 14 шайб, шпоры сделали камбэк, Setanta отказалась от УПЛ
Сборная забросила 14 шайб, шпоры сделали камбэк, Setanta отказалась от УПЛ
28.04.2023, 06:15 1
Другие виды
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
29.04.2023, 00:11 5
Футбол
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
27.04.2023, 20:59 45
Футбол
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 5
Бокс
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
28.04.2023, 20:08
Футбол
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
28.04.2023, 06:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности