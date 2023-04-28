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Чемпионат Украины
Рух Львов
29.04.2023 15:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 21:03 |
62
0

Рух – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 21:03 |
62
0
Рух – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

В субботу, 29-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

Сразу обе команды изо Львова могут покинуть УПЛ по итогам текущего сезона. Для того, чтобы этого не случилось, хотя бы «Рух» должен начать побеждать уже в кратчайшие сроки. Команда Виталия Пономарева в прошлом туре дала бой «Днепру-1», но этого не хватило даже для ничьей (2:3). В то же самое время следующий соперник, полтавская «Ворскла», под руководством Юрия Максимова почувствовала вкус побед, и не теряет очки уже три матча кряду. До зоны еврокубков «зелено-белым» остается только пять очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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