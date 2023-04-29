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Чемпионат Украины
Рух Львов
29.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 17:56 |
466
1

Рух – Ворскла – 1:1. Чудесное спасение львовян. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины

29 апреля 2023, 17:56 |
466
1
Рух – Ворскла – 1:1. Чудесное спасение львовян. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 29 апреля, во Львове в поединке 23-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Рух» и «Ворскла».

Усилиями Степанюка полтавчане на 56-й минуте первыми в игре добились успеха и повели в счете. Для итоговой победы им не хватило малого – на 90-й минуте в их ворота был назначен 11-метровый, который точно исполнил Климчук. Ничья 1:1.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
90’
Сергей Яворский (Ворскла) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Ворскла Полтава Рух - Ворскла видео голов и обзор Руслан Степанюк Юрий Климчук
Источник Sport.ua
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Gargantua
Ворскла античемпион по голам пропущеным на последних минутах
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