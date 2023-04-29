В субботу, 29 апреля, во Львове в поединке 23-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Рух» и «Ворскла».

Усилиями Степанюка полтавчане на 56-й минуте первыми в игре добились успеха и повели в счете. Для итоговой победы им не хватило малого – на 90-й минуте в их ворота был назначен 11-метровый, который точно исполнил Климчук. Ничья 1:1.