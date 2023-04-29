Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 17:56 |
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Рух – Ворскла – 1:1. Чудесное спасение львовян. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины
29 апреля 2023, 17:56 |
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В субботу, 29 апреля, во Львове в поединке 23-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Рух» и «Ворскла».
Усилиями Степанюка полтавчане на 56-й минуте первыми в игре добились успеха и повели в счете. Для итоговой победы им не хватило малого – на 90-й минуте в их ворота был назначен 11-метровый, который точно исполнил Климчук. Ничья 1:1.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
90’
Сергей Яворский (Ворскла) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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