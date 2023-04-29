Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не получилось сыграть с Ворсклой так, как мы хотели»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев дал оценку домашей игре с «Ворсклой» (1:1) в 23-м туре УПЛ.

«К сожалению, у нас не получилось сегодня сыграть так, как мы хотели. Это если брать сам рисунок игры. Чувствуется, что на футболистах лежит очень большая ответственность. К тому же сейчас больше нужны очки, чем игра. Но хотелось бы, чтобы футболисты демонстрировали хороший футбол.

Тем футболистам, которые у нас есть, нужно развиваться, а им есть куда расти профессионально, стоит стремиться к качественной игре, тогда результат придет. Сейчас же, к сожалению, над ними висит вот эта турнирная ситуация, есть груз ответственности, поэтому не удалось сыграть раскрепощенно, уверенно, поэтому не все у нас получается.

«Ворскла» - хорошая команда, у нее очень опытная линия защиты. Мы знали, как они действуют на футбольном поле, изучили слабые места. Однако не удалось претворить в жизнь все запланированное, поэтому сложно было организовать много опасностей у ворот соперников», – рассказал Пономарев.