Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не получилось сыграть с Ворсклой так, как мы хотели»
Чемпионат Украины
Рух Львов
29.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 19:07 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:34
192
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не получилось сыграть с Ворсклой так, как мы хотели»

Наставник «Руха» остался разочаровван игрой с полтавчанами

29 апреля 2023, 19:07 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:34
192
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Не получилось сыграть с Ворсклой так, как мы хотели»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев дал оценку домашей игре с «Ворсклой» (1:1) в 23-м туре УПЛ.

«К сожалению, у нас не получилось сегодня сыграть так, как мы хотели. Это если брать сам рисунок игры. Чувствуется, что на футболистах лежит очень большая ответственность. К тому же сейчас больше нужны очки, чем игра. Но хотелось бы, чтобы футболисты демонстрировали хороший футбол.

Тем футболистам, которые у нас есть, нужно развиваться, а им есть куда расти профессионально, стоит стремиться к качественной игре, тогда результат придет. Сейчас же, к сожалению, над ними висит вот эта турнирная ситуация, есть груз ответственности, поэтому не удалось сыграть раскрепощенно, уверенно, поэтому не все у нас получается.

«Ворскла» - хорошая команда, у нее очень опытная линия защиты. Мы знали, как они действуют на футбольном поле, изучили слабые места. Однако не удалось претворить в жизнь все запланированное, поэтому сложно было организовать много опасностей у ворот соперников», – рассказал Пономарев.

По теме:
Карпаты вырвали победу у Оболони на 90+11, успех Эпицентра, ничья Диназа
Руслан РОТАНЬ: «Мы должны принять этот проигрыш»
Луганчане в топе. Представители Зари стали лучшими по итогам 23-го тура УПЛ
Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Футбол | 29 апреля 2023, 11:15 16
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»

Скоро должны объявить

Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Футбол | 29 апреля 2023, 09:45 1
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов

Два серьезных претендента на клуб АПЛ

ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
Хоккей | 29.04.2023, 16:07
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Футбол | 29.04.2023, 16:16
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Ингулец – Днепр-1 – 0:2. Довбик снова забил. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.04.2023, 16:42
Ингулец – Днепр-1 – 0:2. Довбик снова забил. Видео голов и обзор матча
Ингулец – Днепр-1 – 0:2. Довбик снова забил. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
28.04.2023, 07:46 24
Бокс
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
28.04.2023, 01:42
Футбол
Массовая атака. Ракета оккупантов разрушила многоэтажный жилой дом в Умани
Массовая атака. Ракета оккупантов разрушила многоэтажный жилой дом в Умани
28.04.2023, 06:23
Война
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
28.04.2023, 21:01 6
Футбол
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
28.04.2023, 06:26
Футбол
Сборная забросила 14 шайб, шпоры сделали камбэк, Setanta отказалась от УПЛ
Сборная забросила 14 шайб, шпоры сделали камбэк, Setanta отказалась от УПЛ
28.04.2023, 06:15 1
Другие виды
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
28.04.2023, 15:40 1
Футбол
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
29.04.2023, 00:11 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности