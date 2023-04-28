В 23-м туре украинской Премьер-Лиги» на «Арене-Львов» местный «Рух» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Если еще совсем недавно после 16-го тура соперники были соседями по турнирной таблице, то сейчас они уже далеко друг от друга – подопечные Виктора Скрыпника с 29 очками перед началом тура занимали 7 место, а львовяне расположились на предпоследней позиции, имея 19 очков.

Рух

Львовские футболисты начали второй круг победой над «Металлистом» 2:1. Однако затем после двух поражений подряд руководство клуба решило сменить главного тренера, и вместо Леонида Кучука на этот пост был назначен Виталий Пономарев. Однако ожидаемого быстрого положительного эффекта это не принесло. Более того, «Рух» в следующих четырех поединках сумел набрать только два очка.

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Здесь, конечно же, надо сделать скидку на то, что соперниками львовского коллектива в этот момент трижды были команды из верхней части турнирной таблицы. Причем именно с «Динамо» игроки «Руха» сыграли вничью 1:1. А в предыдущем туре в поединке с «Днепром-1» львовяне пропустили решающий гол уже на третьей компенсированной минуте, уступив оппонентам 2:3.

Посмотрим, как дальше будут развиваться события у «Руха». И тогда уже сможем дать правильный ответ на вопрос, интересующих многих: а нужна ли была смена на тренерском мостике в самый разгар сезона? Или все-таки надо было дать возможность доработать Леониду Кучуку, а затем уже поменять наставника? Ждать осталось совсем немного, всего 8 туров.

А в предстоящем матче из-за дисквалификации не сможет помочь партнерам защитник Андрей Китела. В поединке с «Днепром-1» он получил очередную желтую карточку и теперь будет вынужден смотреть за игрой своей команды с трибуны.

Ворскла

Интересно, что и у «Ворсклы» в течение нынешнего чемпионата не раз возникала ситуация, когда над главным тренером сгущались черные тучи. В первом круге, да и в начале второго полтавская команда играла неровно, чередуя удачные игры с провальными. Но руковдство клуба терпеливо ждало и доверяло опытному наставнику. И Виктор Скрыпник все же оправдал эти надежды.

В трех последних играх «Ворскла» набрала максимальное количество очков. И пусть все эти матчи полтавчане выиграли у «Ингульца», «Черноморца» и «Металлиста» только с минимальным преимуществом, главное, все-таки, что команда шагнула высоко вверх по турнирной таблице и на данный момент обезопасила себя от борьбы за выживание.

Как и у «Руха», в полтавской команде есть потеря из-за дисквалификации. Причем бразильский защитник Фелипе в предыдущем матче с «Металлистом» успел забить решающий гол в ворота соперников, а в конце игры уже на второй компенсированной минуте получил «лишнее» предупреждение. Так что в этом плане у львовян и полтавчан ничья.

Статистика матчей

Команды встречались на уровне Премьер-Лиги 5 раз. Две победы у «Ворсклы», одна – у «Руха» и дважды была зафиксирована ничья. Именно в первом круге нынешнего чемпионата львовские футболисты добились пока единственного успеха над коллективом из Полтавы, обыграв его в Минае со счетом 1:0. Победный гол забил Алексей Довгий.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Мысык, Довгий, Эдсон, Б.Таллес, Альваренга, Рунич, Климчук

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Кравец, Пердута, Кане, Скляр, Павлюк, Челядин, Олейник, Степанюк, Сефери

Прогноз на противостояние:

Матч, скорее всего, будет очень упорным, но победителя так и не выявит. Поставим на ничью 1:1.

29 апреля, суббота