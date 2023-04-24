Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Команда Виталия Пономарева была близка к тому, чтобы огорчить фаворита матча
Ответ о поединке ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. 22-й тур
«Днепр-1» – «Рух» – 3:2
Сарапий, 9, Довбик, 28 пенальти, Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38
Бланко, 15, Пихаленок, 79, Когут, 84 – Китела, 11, Довгий, 54
«Днепр-1»: Макс Валеф - Назаренко (Матаррита, 61), Сарапий, Сваток, Адамюк (Хайнер, 80), Бланко (Когут, 80), Бабенко (Танковский, 72), Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.
«Рух»: Панькив - Китела (Лях, 46), Дидык, Слюсар, Мысык (Столярчук, 72), Довгий (Пидгурский, 61), Эдсон (Карабин, 72), Б.Таллес, Альваренга, Рунич (Теслюк, 90), Климчук.
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Стадион «Авангард» (Ужгород)
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