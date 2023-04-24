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  4. Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 14:59 | Обновлено 24 апреля 2023, 15:18
1341
24

Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух

Команда Виталия Пономарева была близка к тому, чтобы огорчить фаворита матча

24 апреля 2023, 14:59 | Обновлено 24 апреля 2023, 15:18
1341
24
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
УПЛ

Ответ о поединке ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Днепр-1» – «Рух» – 3:2

Сарапий, 9, Довбик, 28 пенальти, Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38

Бланко, 15, Пихаленок, 79, Когут, 84 – Китела, 11, Довгий, 54

«Днепр-1»: Макс Валеф - Назаренко (Матаррита, 61), Сарапий, Сваток, Адамюк (Хайнер, 80), Бланко (Когут, 80), Бабенко (Танковский, 72), Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Рух»: Панькив - Китела (Лях, 46), Дидык, Слюсар, Мысык (Столярчук, 72), Довгий (Пидгурский, 61), Эдсон (Карабин, 72), Б.Таллес, Альваренга, Рунич (Теслюк, 90), Климчук.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

ДНЕПР-1 – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Днепр-1 Рух Львов чемпионат Украины по футболу отчеты эксклюзив Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Рух
Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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Remark
Воротник Днепра метр с кепкой решил на выходе сыграть головой. Правда он забыл, что его фамилия не Нойер. Вообще не понимаю, как это недоразумение стоит в воротах Днепр-1.
Рад, что интрига в чемпе сохранилась и неадекваты с лагеря Шахтера будут коменты о своем чемпионстве теперь писать поосторожней)
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+6
FunnyCat_____
Поздравляю Днепр с трудной победой!
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+5
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Remark
А у ватника какА такА одни доги кругом. Был счет 2:0 он писал что это дог; стал 2:2 он опять на ветке отписал; что это дог, стал 3:2 и он угадайте что написал?
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+3
Aleks04
Сук*, набрати купу легіонерів за великі гроші, щоб потім топольський хлопець приносив 3 очки. З перемогою! У кротів траур
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+2
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Gargantua
по итогам матча пальму Мерцалова заслужил Валеф
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+2
Defen23
Когда в матче Шахтер Львов судья добавил 4 минуты, и Шахта забила победный гол на 90+4 - это чемпионский характер. А когда в матче Днепр-1 Львов судья добавил 7 минут и днепряне победили на 90+3 - это договорняк. Как так? 
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+1
Макс Максов
У Валефа на секунду вселився Ноєр 
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+1
🔱Avtoigor🔱
Вітаю Дніпро1. Важкий матч видався, тут можна відмітити воротаря дніпрян, він сьогодні "лев матчу" - це безперечно. Рух виглядали не пагано, краще Миная чи Львова, мали шанси змінити результат цього матчу.
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0
Rofl
Забавно наблюдать за петушиными разборками фанатов разных команд
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-3
Kak tak
Опзжисты шубкисы могли и догнать такое фейкднепро ну деньги бени решают ,у суркиса сейчас их не так много . 
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-5
Kak tak
Договорняк чистой воды.У арбитров и Панькива будет премия от тандема кррасников-беня.Потеряй очи сегодня фейкднепро у опзжистов оставались шансы  на бронзу ,а может и серебро ну  так четвертые будут .Как-то так .
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-7
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Kak tak
Зоря такое фейкднепро должно обойти и взять серебро.
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-10
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