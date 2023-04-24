Александр КУЧЕР: «В каждой игре у нас вратари усложняют жизнь»
Наставник «Днепра-1» – об ошибках Макса Валефа
Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал итог матча 22-го тура УПЛ, в котором его команда вырвала победу у «Руха» (3:2).
– Немного дежавю с нами случилось, если смотреть на счет матча с этим соперником в первом круге. Что касается игры, то начали так, что соперник не выходил со своей половины поля. Нам удавались атаки, создавали моменты и по стандартам, вели 2:0 в матче. Но что случилось потом – не понимаю. Или концентрацию потеряли, или допустили расхлябанность. Соперник дважды подошел к нашим воротам и забил два гола. Соперник эмоционально поднялся духом после этого, закрылся, нужно было заново их раскрывать. Выдержали, молодцы забили в конце концов гол, который нам был нужен.
– Валентина Рубчинского раньше времени заменили по состоянию здоровья. В каком сейчас он состоянии?
– У него ушиб, забил колено, завтра сделают дополнительные исследования и уже посмотрим, как он будет готов дальше.
– Почему сегодня в основном составе не играл Владислав Рыбак, а играл Валеф?
– Вратари как-то у нас не могут прийти в себя, разобраться у себя в голове. Есть нервозность, возможно, есть какое-то давление друг на друга. В каждой игре они придумывают, усложняют жизнь. Будем разговаривать с ними, потому что так нельзя, чтобы в каждой игре они чудили.
– Психологически команда готова к финальному отрезку чемпионата и борьбе за распределение мест?
– Ребята сосредоточены, хорошо тренируются. А те моменты, которые есть в плане недоработок, – мы о них поговорим, подробно их разберем. Мы не имеем права, не выпуская команду-соперницу из штрафной, пропускать два гола. Спокойно пересмотрю матч, проанализирую. И уже дальше будем делать выводы.
– Александр Назаренко вышел сегодня на позиции левого защитника – новое для него амплуа. Как он справился с новой ролью?
– И он, и Владимир Адамюк, давно не игравший, хорошо выглядели на своих позициях, хорошо играли. Их замены были плановыми – именно потому, что эти игроки давно не выходили в основе. Их функциональное состояние сейчас – не на сто процентов, поэтому их нужно было менять, потому что «наелись». Повторюсь, это были плановые замены. Относительно Назаренко, он как следует включался в атаки, помогал, хорошо действовал и в защите, хотя это для него новая позиция. Будем и дальше привлекать его и следить за его игрой на новой позиции. Но у него есть все данные, чтобы быть игроком основного состава.
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хотя он тоже на банке сейчас сидит. там из второй лиги взяли мальчика, который блестяще стоит. Пластичный, прыгучий, и на выходах и пенальти отбивает.
но из тех кто есть только не Валеф, только не Валеф