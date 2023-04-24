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Чемпионат Украины
Днепр-1
24.04.2023 13:00 – FT 3 : 2
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 18:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 19:59
1549
8

Днепр-1 – Рух – 3:2. Грубый ляп Валефа. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 22-го тура УПЛ

24 апреля 2023, 18:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 19:59
1549
8
Днепр-1 – Рух – 3:2. Грубый ляп Валефа. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 24 апреля «Днепр-1» в матче 22-го тура УПЛ обыграл «Рух» 3:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Днепр-1» – «Рух» – 3:2

Сарапий, 9, Довбик, 28 пенальти, Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38

Бланко, 15, Пихаленок, 79, Когут, 84 – Китела, 11, Довгий, 54

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Andr88
Можно только представить какое судейство будет в матче Днепр Шахтер если кротов весь чемпионат за уши тянут 
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+7
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Alexander Киев
Можно только представить, как сильно будет бомбить пердак у глориков дінама, если они реально займут 4-е место
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-6
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