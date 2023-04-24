Украина. Премьер лига24 апреля 2023, 18:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 19:59
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Днепр-1 – Рух – 3:2. Грубый ляп Валефа. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 22-го тура УПЛ
24 апреля 2023, 18:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 19:59
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Сегодня, 24 апреля «Днепр-1» в матче 22-го тура УПЛ обыграл «Рух» 3:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур
«Днепр-1» – «Рух» – 3:2
Сарапий, 9, Довбик, 28 пенальти, Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38
Бланко, 15, Пихаленок, 79, Когут, 84 – Китела, 11, Довгий, 54
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
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