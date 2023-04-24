В понедельник, 24 апреля, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и львовский «Рух». Стартовый свисток рефери Александра Дердо из Черноморска прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Днепр-1



Чемпионская гонка продолжается, а поскольку донецкий «Шахтер» не удержал победу над киевским «Динамо» в Классическом украинском противостоянии на этих выходных, то градус напряжения исключительно продолжает расти. Днепровский «Днепр-1» является прямым выгодополучателем от ничейного исхода битвы наших общепризнанных грандов, так как с одной стороны его позиции не сумели атаковать «бело-синие», а с другой «оранжево-черные» замедлили свое шествие. Отставание от «горняков» для команды Александра Кучера на данный момент составляет восемь очков, и при этом между донецкой и днепровской командой есть еще и «Заря» на отдалении в один балл от СК, однако у «Днепра-1» на два сыгранных матча меньше, поэтому уже в обозримом будущем дистанция до лидера может стать минимальной или вовсе исчезнуть.

Таким образом, наступает кульминация сезона и команда Кучера заходит в нее с неоднозначным календарем. Соперники уровня «Руха», «Ингульца», «Металлиста» или «Миная» не должны доставить неудобства футболистам из Днепра, если они, конечно, действительно хотят бороться за титул. Но ведь есть еще очная игра против «Шахтера», мощные оппоненты по типу «Александрии» и «Ворсклы», а также коварные «Черноморец» и «Колос». В целом, терять очки есть где и против кого. Другое дело, что и у конкурентов график ближайших игр точно не проще.

Вопрос в такой ситуации лишь один – готов ли «Днепр-1» бороться до последнего в первом в его истории с максимальным, на данном этапе, уровнем нагрузки. События предыдущего матча против луганской «Зари» (1:2) показали, что с этим могут быть проблемы. В частности, фланговые защитники Александр Каплиенко и Евгений Пасич последовательно вылетали в результате мышечных повреждений. Это говорит нам лишь о том, что днепряне работают на максимуме собственных возможностей, а кадровая ситуация у них была сложной и без этих дополнительных потерь.

Рух



Амбиции львовского «Руха» в текущей кампании, очевидно, были куда выше зоны борьбы за выживание, где команду оставил беларуский специалист Леонид Кучук в момент своего увольнения в середине марта. На его место пришел Виталий Пономарев, но календарь «желто-черных» от этого проще не стал. Прошлого наставника уволили по итогам матча против «Шахтера» (0:2), хотя до этого команда возобновила сезон с победы над прямым конкурентом – харьковским «Металлистом» (2:1). Такое решение вызвало множество вопросов, тем более что дальше в календаре стояли «Заря» (0:3) и «Динамо» (1:1). При этом львовяне не обыграли очередных конкурентов – «Верес» (0:0) и «Ингулец» (0:1) – поэтому не до конца понятно, на что они вообще рассчитывают в этом сезоне.

Сейчас «Рух» идет на третьем с конца месте в турнирной таблице, имея туманную перспективу обойти «Верес» в обозримом будущем и крайне низку вероятность стать последним в результате волшебного воскрешения «Львова». Куда уместнее говорить в такой ситуации о борьбе на грани вплоть до заключительных туров, когда останутся позади матчи против «Металлиста 1925», «Ингульца» и тех же «золотых львов», но впереди еще будут встречи против «Миная» и «Черноморца». О соперниках уровнем выше, хотя их и не так уж и много в календаре «желто-черных», говорить с позитивными предпосылками не приходится – «Рух» уже шесть матчей не побеждает, поэтому настроение внутри команды может быть достаточно скверным, а дисквалификация Соломона-Отабора на предстоящую встречу, вместе с травмами Виталия Романа и Марьяна Мисика, точно снизит шансы на успех.

История встреч



Футбольные пути «Днепра-1» и «Руха» ранее пересекались 6 раз в рамках УПЛ и Первой лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны «Днепра-1» – 4 успешных матчей СК против 1 победы «желто-черных», тогда как 1 встреча завершилась вничью. Последний раз команды играли между собой в официальном матче в октябре прошлого года – игра во Львове на «Арене Львов» завершилась победой «Днепра-1» (3:2). Голы за днепрян забивали Артем Довбик (с пенальти), Алексей Гуцуляк и Сергей Логинов, а за львовян отличались Алексей Довгий и Таллес, тогда как Виталий Роман был удален на 58 минуте.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Александр Дердо из Черноморска, который на своем счету имеет уже 138 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Павлинов и Виталий Сухин, а резервным арбитром отработает Дмитрий Панчишин. На матче будет отсутствовать система VAR. У Дердо есть опыт проведения матчей с участием «Днепра-1» – 1 победа, 2 поражения, тогда как с «Рухом» он пересекался 2 раза (1 победа и 1 поражение).

Ориентировочные составы



«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита, Сваток, Сарапий, Хайнер – Бабенко – Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк – Довбик.

«Рух»: Панькив – Лях, Слюсар, Слюбик, Китела – Пидгурский, Довгий – Рунич, Таллес, Альваренга – Климчук.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева добудут победу с уверенным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Днепр-1» (-1.5) с коэффициентом 2.07.

24 апреля, понедельник