Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Днепр-1
24.04.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 22:29 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:30
157
1

Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 22-го тура УПЛ

23 апреля 2023, 22:29 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:30
157
1
Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 24 апреля, состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Рух». Встреча команд состоится в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 3-е место. У него 45очков после 20 игр. В активе у команды Александра Кучера 14 побед и 3 ничьи, в пассиве – 3 поражения.

Львовский «Рух» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 14-й позиции. У него 19 очков после 21 матча. В 4 поединках подопечные Виталия Пономарева победили, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александрия – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ингулец
ГРИГОРЧУК: «Обыграть Кривбасс в Кривом Роге – для нас это большая победа»
Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Снукер | 23 апреля 2023, 11:15 6
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде

Знаменитой Ракете покорился юбилейный 200-й (!) сенчури в Крусибле

Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте
Теннис | 23 апреля 2023, 16:02 7
Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте
Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира успешно защитила титул на соревнованиях в Германии

Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Бокс | 23.04.2023, 06:50
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Бокс | 23.04.2023, 08:32
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Малиновский вернулся в старт Марселя
Футбол | 23.04.2023, 21:19
Малиновский вернулся в старт Марселя
Малиновский вернулся в старт Марселя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Перемога Дніпра 1 однозначно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
22.04.2023, 22:08 5
Футбол
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
22.04.2023, 08:47 4
Футбол
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
22.04.2023, 22:11 3
Хоккей
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
21.04.2023, 17:57 8
Футбол
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
21.04.2023, 23:25 18
Футбол
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
22.04.2023, 12:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности