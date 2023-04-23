В понедельник, 24 апреля, состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Рух». Встреча команд состоится в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00 по Киеву.

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«Днепр-1» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 3-е место. У него 45очков после 20 игр. В активе у команды Александра Кучера 14 побед и 3 ничьи, в пассиве – 3 поражения.

Львовский «Рух» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 14-й позиции. У него 19 очков после 21 матча. В 4 поединках подопечные Виталия Пономарева победили, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.