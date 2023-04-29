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  4. Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
Чемпионат Украины
Минай
29.04.2023 13:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 29 апреля 2023, 15:04
225
1

Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью

Команды забили друг другу по одному разу в матче 23-го тура УПЛ

29 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 29 апреля 2023, 15:04
225
1
Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
ФК Металлист 1925

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Минай» – «Металлист 1925» – 1:1

Витенчук, 73 пенальти – Безуглый, 52

Гончар, 50, Колесник, 90+4 – Безуглый, 3, Капинус, 19

«Минай»: Бандура - Гончар, Мельник (Чуев, 79), Трубочкин (Рогозинский, 56), Немчанинов, Булеза, Гечев (Дмитрук, 56), Горин (Шишка, 56), Витенчук, Твердохлеб, Вишневский (Колесник, 63).

«Металлист 1925»: Сидоренко - Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Капинус (Жичиков, 61), Габелок, Русин, Кравченко (Мартынюк, 70), Вачиберадзе (А.Ткачук, 83), Дмитренко (Ременюк, 46), Бычек (Чирук, 46).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион «Минай» (Минай)

МИНАЙ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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