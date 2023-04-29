Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
Команды забили друг другу по одному разу в матче 23-го тура УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
«Минай» – «Металлист 1925» – 1:1
Витенчук, 73 пенальти – Безуглый, 52
Гончар, 50, Колесник, 90+4 – Безуглый, 3, Капинус, 19
«Минай»: Бандура - Гончар, Мельник (Чуев, 79), Трубочкин (Рогозинский, 56), Немчанинов, Булеза, Гечев (Дмитрук, 56), Горин (Шишка, 56), Витенчук, Твердохлеб, Вишневский (Колесник, 63).
«Металлист 1925»: Сидоренко - Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Капинус (Жичиков, 61), Габелок, Русин, Кравченко (Мартынюк, 70), Вачиберадзе (А.Ткачук, 83), Дмитренко (Ременюк, 46), Бычек (Чирук, 46).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Стадион «Минай» (Минай)
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