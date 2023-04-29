В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Минай» принял на своем поле харьковский «Металлист 1925».

Встреча команд сильнейшего не определила – ничья 1:1.

На 52-й минуте харьковчан вперед вывел Безуглый. Хозяева отыгрались на 73-й минуте, когда Витенчук реализовал 11-метровый.