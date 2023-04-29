29.04.2023 13:00 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига29 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:05
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Минай – Металлист 1925 – 1:1. По голу после перерыва. Видео голов и обзор
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29 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:05
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В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Минай» принял на своем поле харьковский «Металлист 1925».
Встреча команд сильнейшего не определила – ничья 1:1.
На 52-й минуте харьковчан вперед вывел Безуглый. Хозяева отыгрались на 73-й минуте, когда Витенчук реализовал 11-метровый.
События матча
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Витенчук (Минай).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Металлист 1925).
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