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Чемпионат Украины
Минай
29.04.2023 13:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:05
142
0

Минай – Металлист 1925 – 1:1. По голу после перерыва. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

29 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:05
142
0
Минай – Металлист 1925 – 1:1. По голу после перерыва. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Минай» принял на своем поле харьковский «Металлист 1925».

Встреча команд сильнейшего не определила – ничья 1:1.

На 52-й минуте харьковчан вперед вывел Безуглый. Хозяева отыгрались на 73-й минуте, когда Витенчук реализовал 11-метровый.

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Витенчук (Минай).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Металлист 1925).
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Источник Sport.ua
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