В субботу, 29 апреля, в Минае на поле стадиона «Минай» состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Минай» и «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Минай» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 12-е место. Он имеет 22 очка после 22 матчей. В активе у команды 5 побед и 7 ничьих, в пассиве – 10 поражений.

Минай – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковский «Металлист 1925» располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги на 10-й позиции. У него 25 очков после 22 матчей. В 5 поединках команда Эдмара и Олега Голодюка победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.