В субботу, 29 апреля, в Минае на поле стадиона «Минай» состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Минай» и «Металлист 1925». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Минай

«Минай» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 12-е место. Он имеет 22 очка после 22 матчей. В активе у команды 5 побед и 7 ничьи, в пассиве – 10 поражений.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На сегодня у «Миная» имеется серия из двух поединков без неудач. 1 апреля он на своем поле проиграл 1:2 «Ингульцу», а 8-го числа на выезде уступил 0:2 киевскому «Динамо». После этого закарпатцы в родных стенах переиграли «Кривбасс» со счетом 1:0, а затем в Ровно поделили очки с «Вересом» - ничья 1:1.

Если взять во внимание результаты исключительно домашних матчей в нынешнем сезоне УПЛ, то «Минай» занимает в лиге также 12-ю позицию, как и в генеральной классификации. Он в 10 играх на своем поле набрал 9 очков. В двух встречах команда победила, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В стане «Миная» на данный момент дисквалифицированных игроков нет.

Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги на 10-й позиции. У него 25 очков после 22 матчей. В 5 поединках команда Эдмара и Олега Голодюка победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Напомним, по суммарному количеству ничейных встреч харьковчане лидируют в нынешней УПЛ вместе с «Александрией». Оба коллектива практически каждый второй свой поединок в сезоне завершают миром.

К игре «1925-е» подходят с серией из двух матчей без поражений. 2 и 9 апреля они проиграли поочередно «Днепру-1» (0:3) и «Колосу» (0:3). После этого состоялась ничья 0:0 с «Александрией» и победа со счетом 2:0 на выезде над «Львовом».

По показателям в выездных матчах нынешнего сезона (понятно, что в военное время, это больше условная градация, но все же) «Металлист 1925» имеет в активе 2 победы при 2 поражениях, 7 матчей завершились вничью.

Непосредственно к игре в Минае харьковская команда готовилась в Винниках. Дисквалифицированных на предстоящую игру у «Металлиста 1925» нет.

Статистика встреч

Соперники провели между собой в истории 4 очных поединка. На счету «Миная» 3 победы, харьковчане выиграли в одной встрече, мячи 5-3 в пользу команды из Закарпатья.

В УПЛ «Минай» и «Металлист 1925» встречались дважды. В незавершенном сезоне-2021/2022 в Харькове со счетом 1:0 победил «Металлист 1925». В поединке первого круга нынешнего сезона, который был домашним для «1925-х», а состоялся в Ковалевке, выиграл «Минай» - 1:0.

В трех встречах из четырех соперникам хватало одного гола, чтобы выяснить отношения между собой.

Фемида

Арбитром матча назначен 38-летний Владимир Новохатний из Киева. Ассистенты арбитра – Станислав Марулин (Херсонская обл.) и Евгений Петраков (Черкасская обл.). Резервный арбитр – Роман Блавацкий (Львов).

Наблюдатель арбитража Украинской ассоциации футбола – Евгений Геренда (Калуш).

Ориентировочные составы

Минай: Бандура – Гончар, Кравчук, Чуев, Немчанинов, Витенчук, Горин, Гечев, Твердохлеб, Рогозинский, Вишневский.

Металлист 1925: Сидоренко – Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Капинус, Габелок, Кравченко, Вачиберадзе, Русин, Дмитренко, Бычек.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, обе команды порадуют результативностью. Так что нашей ставкой будет – победа первой команды с ТБ 2,5 в матче.

29 апреля, суббота