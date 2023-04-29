Олег ГОЛОДЮК: «Мы довольны, что ребята показали характер и самоотдачу»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги с «Минаем», который завершилась вничью 1:1.

– Боевая игра. Даже очень боевая. На первый план в этом поединке вышел характер, чем и славится «Минай». Мы ребят предупреждали, что у них будет очень большое желание. Я работал с этим тренером небольшой период игровой карьеры, знаю его требования. У него не будет играть на поле человек, который не отдает на поле все силы. Так и было сегодня. Все шло хорошо до того момента, пока мы не сбились на игру «Миная». Длинные передачи, лишь борьба, никакого контроля. Они этим воспользовались и сравняли счет. Могло быть лучше, но что имеем – то имеем.

– Сегодня были две вынужденных замены, насколько они серьезны?

– Мышечные травмы. И, судя по тем ощущениям, которые были у ребят, наверное, понадобится немножко больше времени на восстановление. Я думаю, что мы потеряли важных для нас игроков на ближайшие матчи. Это нас также огорчает не меньше, чем сегодняшний результат.

– Результат расстраивает, то есть «Металлист 1925» потерял два очка?

– Нет, мы понимали, что «Минай» – хорошая, агрессивная команда. Особенно агрессивно они играют дома. Просто игра таким образом складывалась, что немножко остался негативный настрой после игры. Самое главное, что мы довольны, что ребята показали сегодня характер и самоотдачу. Немножко не хватило дотерпеть, чтобы уехать отсюда с тремя очками.