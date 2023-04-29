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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 17:17 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:27
347
0

Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура

Топ-квартет прошел тур на максимуме

29 апреля 2023, 17:17 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:27
347
0
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 28 апреля, и в субботу, 29-го числа, сыграны матчи 23-го тура в Украинской Премьер-лиге.

Синхронными победами отметились лидеры турнирной таблицы. «Шахтер» обыграл «Колос» со счетом 3:1, «Днепр-1» оказался сильнее «Ингульца» (2:0), «Заря» и «Динамо» с одинаковым результатом 3:1 переиграли соответственно «Черноморец» и «Металлист».

В стане аутсайдеров, увы, плохи дела у «Львова», который в принципиальной встрече проиграл «Вересу» – 2:3. А вот дела «Металлиста» еще не так безнадежны, хотя он и обходится без побед рекордные в истории 16 туров.

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Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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