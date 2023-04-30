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  4. ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
Чемпионат Испании
Барселона
29.04.2023 22:00 – FT 4 : 0
Бетис
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Испания
30 апреля 2023, 00:06 | Обновлено 30 апреля 2023, 00:09
867
1

ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу

«Сине-гранатовые» обыграли соперников со счетом 4:0

30 апреля 2023, 00:06 | Обновлено 30 апреля 2023, 00:09
867
1
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых».

Счет на 14-й минуте открыл Андреас Кристенсен после навеса Рафиньи в штрафную. Через 20 минут после взятия ворот от каталонцев, «Бетис» остался в меньшинстве – с поля была удален Эдгар Гонсалес.

На 36-й звездный польский форвард Роберт Левандовски увеличил преимущество «Барсы», а на 39-й Рафинья довел счет до разгромного.

Левандовский забил свой 19-й мяч в чемпионате, что является лучшим результатом для дебютного сезона в «Блаугране» со времен Самюэля Это'о (24 гола в сезоне 2004/05).

Во втором тайме «сине-гранатовые» продолжили создавать моменты у ворот соперников, но 4-й гол забить получилось только на 82-й. В свои ворота отправил мяч Гвидо Родригес.

Интересно, что на 86-й минуте на поле вместо Гави вышел 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за «Барселону».

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге. У команды 79 пунктов после 32 туров. «Бетис» занимает 6-ю строчку с 49 очками.

Чемпионат Испании по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Барселона – Бетис – 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 (автогол)

Видео голов:

ГОЛ! 1:0 Кристенсен, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Левандовски, 36 мин.

ГОЛ! 3:0 Рафинья, 39 мин.

ГОЛ! 4:0 Родригес, 82 мин. (автогол)

События матча

82’
ГОЛ ! Автогол забил Гвидо Родригес (Бетис).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
33’
Эдгар Гонсалес (Бетис) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ALM
А ще у Севільї на 64 хвилині вийшов 41-річний! Хоакін - легенда іспанського футболу. Але він недовго грав, отримав травму і вимушений був залишити поле. Проблема була в тому, що у Бетіса вже замін не залишилося і команда вже грала в меньшості. Але жлоб Хаві не зняв свого гравця з поля в знак поваги до Хоакіна при рахунку 3-0 і маючи на 2 гравця більше. Ось таке фейр плей.
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