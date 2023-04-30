ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых».

Счет на 14-й минуте открыл Андреас Кристенсен после навеса Рафиньи в штрафную. Через 20 минут после взятия ворот от каталонцев, «Бетис» остался в меньшинстве – с поля была удален Эдгар Гонсалес.

На 36-й звездный польский форвард Роберт Левандовски увеличил преимущество «Барсы», а на 39-й Рафинья довел счет до разгромного.

Левандовский забил свой 19-й мяч в чемпионате, что является лучшим результатом для дебютного сезона в «Блаугране» со времен Самюэля Это'о (24 гола в сезоне 2004/05).

Во втором тайме «сине-гранатовые» продолжили создавать моменты у ворот соперников, но 4-й гол забить получилось только на 82-й. В свои ворота отправил мяч Гвидо Родригес.

Интересно, что на 86-й минуте на поле вместо Гави вышел 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за «Барселону».

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге. У команды 79 пунктов после 32 туров. «Бетис» занимает 6-ю строчку с 49 очками.

Чемпионат Испании по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Барселона – Бетис – 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 (автогол)

Видео голов:

ГОЛ! 1:0 Кристенсен, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Левандовски, 36 мин.

ГОЛ! 3:0 Рафинья, 39 мин.

ГОЛ! 4:0 Родригес, 82 мин. (автогол)