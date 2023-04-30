В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании.

На домашней арене «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 4:0.

На 86-й минуте у хозяев на поле вышел 15-летний юниор Ламин Ямал и стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Барселону».

Ла Лига. 32-й тур. 29 апреля

Барселона – Бетис – 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Гидо Родригес, 82 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Кристенсен, 14 мин.

ГОЛ! 2:0. Левандовски, 36 мин.

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 39 мин.

ГОЛ! 4:0. Родригес, 82 мин (автогол)