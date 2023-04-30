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  4. Барселона – Бетис – 4:0. Дебют 15-летнего юниора. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
29.04.2023 22:00 – FT 4 : 0
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 апреля 2023, 01:34 | Обновлено 30 апреля 2023, 02:11
78
0

Барселона – Бетис – 4:0. Дебют 15-летнего юниора. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Испании

30 апреля 2023, 01:34 | Обновлено 30 апреля 2023, 02:11
78
0
Барселона – Бетис – 4:0. Дебют 15-летнего юниора. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании.

На домашней арене «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 4:0.

На 86-й минуте у хозяев на поле вышел 15-летний юниор Ламин Ямал и стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Барселону».

Ла Лига. 32-й тур. 29 апреля

Барселона – Бетис – 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Гидо Родригес, 82 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Кристенсен, 14 мин.

ГОЛ! 2:0. Левандовски, 36 мин.

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 39 мин.

ГОЛ! 4:0. Родригес, 82 мин (автогол)

События матча

82’
ГОЛ ! Автогол забил Гвидо Родригес (Бетис).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
33’
Эдгар Гонсалес (Бетис) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Источник Sport.ua
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