Барселона – Бетис – 4:0. Дебют 15-летнего юниора. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 32-го тура чемпионата Испании
В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании.
На домашней арене «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 4:0.
На 86-й минуте у хозяев на поле вышел 15-летний юниор Ламин Ямал и стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Барселону».
Ла Лига. 32-й тур. 29 апреля
Барселона – Бетис – 4:0
Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Гидо Родригес, 82 (автогол)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Кристенсен, 14 мин.
ГОЛ! 2:0. Левандовски, 36 мин.
ГОЛ! 3:0. Рафинья, 39 мин.
ГОЛ! 4:0. Родригес, 82 мин (автогол)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Тулуза» получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24
Наставник «Александрии» – о поражении от «Кривбасса»