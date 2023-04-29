29 апреля на «Камп Ноу» пройдет матч 32-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Бетисом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Клуб больше сосредоточен не на том, что там происходит на поле. Намного важнее то, как именно закончится скандальное дело Нергейры. Или (что, кстати, связано), получится ли договориться с руководством Примеры и получить возможность подписать летом новичков, прежде всего, вернуть Месси. На этом фоне результаты в оставшихся поединков откровенно не интересуют никого, от Лапорты до, фактически, последнего болельщика. Все равно понятны итоги: в еврокубках провал (Лига чемпионов повторно закончилась уже на групповом этапе, в Лиге Европы уже в 1/16 финала напоролись на Манчестер Юнайтед), но его компенсировали победы в Суперкубке Испании и, неизбежно, и в Примере. Мог оставаться еще кубок, но после минимальной победы в Мадриде каталонцы ухитрились получить 0:4 дома. После такого 1:2 с Райо Вальекано не особенно и удивляет. Ну, хоть Левандовски забил наконец-то.

Бетис

Команда при Пеллегрини проводит вот уже 3-й сезон. В обоих предыдущих было взято сначала просто место, достаточное для возвращения в еврокубок (2021-й), а потом - 5-е место в Примере и победа в Копе дель Рей (2022-й). Дальше логичным шагом был бы подъем в лигочемпионовский квартет, тем более, что сосед-враг, Севилья, угодил в крутое пике. В этом сезоне было несколько удачных отрезков, но и поражений и осечек хватает. В том числе и уже весной. В апреле проиграли не только Атлетико, но и Кадису с Осасуной. Прошлый тур был посвящен поединку как раз с клубом, что занимает 4-е место, Реалом Сосьедад. Его закончили 0:0, не сократив отставание.

Статистика личных встреч

В этом сезоне Барселона в полуфинале выбила Бетис только в серии пенальти. А уже после этого дальше последовали и гостевые 2:1 в Севилье.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Барселону безоговорочным фаворитом. Но хочет ли она оправдывать этот статус? Больше верится в тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,7.