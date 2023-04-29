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  4. 4 гола за полчаса. Тулуза разгромила Нант и впервые завоевала Кубок Франции
Кубок Франции
Нант
29.04.2023 22:00 – FT 1 : 5
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 00:31
406
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4 гола за полчаса. Тулуза разгромила Нант и впервые завоевала Кубок Франции

«Тулуза» получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24

29 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 00:31
406
1
4 гола за полчаса. Тулуза разгромила Нант и впервые завоевала Кубок Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля состоялся финальный матч Кубка Франции, в котором «Тулуза» разгромила «Нант» (5:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Нант» был обладателем Кубка Франции 2021/22. В прошлогоднем финале канарейки обыграли «Ниццу» (1:0). Однако завоевать трофей второй год подряд «Нанту» не удалось.

В дебюте матча «Тулуза» шокировала соперников, забив 4 мяча за полчаса игры (4:0). Дублями отметились Логан Кошта и Тейс Даллинга. Во втором тайме Людовик Блас забил гол престижа с пенальти. Однако сразу же Закария Абухлаль провел 5-й гол своей команды.

За «Тулузу» на замену во втором тайме вышел Рафаэл Ратао, экс-игрок луганской «Зари».

Интересно, что финальный матч посетил президент Франции Эммануэль Макрон и лично наблюдал, как «Тулуза» впервые завоевала трофей и получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24. Правда, клуб с таким же названием «Тулуза» выигрывал Кубок Франции в 1957 году, однако нынешний клуб официально не считается правопреемником той команды, и по этому поводу идут споры среди футбольных экспертов.

Кубок Франции

Финал, 29 апреля, Стад де Франс

Нант – Тулуза – 1:5

Голы: Блас, 75 (пен) – Логан Кошта, 4, 10, Даллинга, 23, 31, Абухлаль, 79.

Видеозапись матча

Фотогалерея матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Тулуза).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Людовик Блас (Нант).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Логан Кошта (Тулуза).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Логан Кошта (Тулуза).
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Тулуза Нант Кубок Франции по футболу Людовик Блас Рафаэль Ратао Логан Кошта Закария Абухляль Тейс Даллинга
Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Ну як можна в фіналі так зганьбитися? Це ж трофей! Навіщо взагалі було туди виходити?
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