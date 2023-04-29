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Кубок Франции
Нант
29.04.2023 22:00 – 14 0 : 2
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 апреля 2023, 22:00 |
238
0

Нант – Тулуза. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля в 22:00 финальный поединок Кубка Франции

29 апреля 2023, 22:00 |
238
0
Нант – Тулуза. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля проходит финальный матч Кубка Франции, в котором играют «Нант» и «Тулуза».

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Начало поединка на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени запланировано на 22:00 по киевскому времени.

«Нант» является действующим обладателем Кубка Франции. В прошлогоднем финале канарейки обыграли «Ниццу» (1:0).

Победитель финального матча получит право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.

Нант – Тулуза. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0.

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Logan Costa (Тулуза).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Logan Costa (Тулуза).
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Кубок Франции по футболу Нант Тулуза смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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