29 апреля проходит финальный матч Кубка Франции, в котором играют «Нант» и «Тулуза».

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Начало поединка на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени запланировано на 22:00 по киевскому времени.

«Нант» является действующим обладателем Кубка Франции. В прошлогоднем финале канарейки обыграли «Ниццу» (1:0).

Победитель финального матча получит право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.

Нант – Тулуза. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0.