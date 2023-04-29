Франция29 апреля 2023, 22:00 |
238
0
Нант – Тулуза. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля в 22:00 финальный поединок Кубка Франции
29 апреля 2023, 22:00 |
238
0
29 апреля проходит финальный матч Кубка Франции, в котором играют «Нант» и «Тулуза».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени запланировано на 22:00 по киевскому времени.
«Нант» является действующим обладателем Кубка Франции. В прошлогоднем финале канарейки обыграли «Ниццу» (1:0).
Победитель финального матча получит право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.
Нант – Тулуза. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0.
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Logan Costa (Тулуза).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Logan Costa (Тулуза).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2023, 15:55 59
Днепряне забили два гола во втором тайме
Футбол | 29 апреля 2023, 17:17 1
Топ-квартет прошел тур на максимуме
Футбол | 29.04.2023, 11:15
Хоккей | 29.04.2023, 16:07
Футбол | 29.04.2023, 19:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.04.2023, 10:35 12
27.04.2023, 21:43 8
28.04.2023, 14:54 27
28.04.2023, 11:11 3
28.04.2023, 07:46 24
27.04.2023, 22:21 1
29.04.2023, 00:11 6
28.04.2023, 21:01 6