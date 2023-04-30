29 апреля состоялся финальный матч Кубка Франции, в котором «Тулуза» разгромила «Нант» (5:1).

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В дебюте матча «Тулуза» шокировала соперников, забив 4 мяча за полчаса игры (4:0). Дублями отметились Логан Кошта и Тейс Даллинга. Во втором тайме Людовик Блас забил гол престижа с пенальти. Однако сразу же Закария Абухлаль провел 5-й гол своей команды. За «Тулузу» на замену во втором тайме вышел Рафаэл Ратао, экс-игрок луганской «Зари».

«Тулуза» впервые завоевала трофей и получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.

Кубок Франции

Финал, 29 апреля, Стад де Франс

Нант – Тулуза – 1:5

Голы: Блас, 75 (пен) – Логан Кошта, 4, 10, Даллинга, 23, 31, Абухлаль, 79.

Видеообзор матча