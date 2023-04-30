Нант – Тулуза – 1:5. Финал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
«Тулуза» впервые завоевала трофей и получила право сыграть в Лиге Европы
29 апреля состоялся финальный матч Кубка Франции, в котором «Тулуза» разгромила «Нант» (5:1).
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В дебюте матча «Тулуза» шокировала соперников, забив 4 мяча за полчаса игры (4:0). Дублями отметились Логан Кошта и Тейс Даллинга. Во втором тайме Людовик Блас забил гол престижа с пенальти. Однако сразу же Закария Абухлаль провел 5-й гол своей команды. За «Тулузу» на замену во втором тайме вышел Рафаэл Ратао, экс-игрок луганской «Зари».
«Тулуза» впервые завоевала трофей и получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.
Кубок Франции
Финал, 29 апреля, Стад де Франс
Нант – Тулуза – 1:5
Голы: Блас, 75 (пен) – Логан Кошта, 4, 10, Даллинга, 23, 31, Абухлаль, 79.
Видеообзор матча
События матча
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