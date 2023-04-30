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  4. Нант – Тулуза – 1:5. Финал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Кубок Франции
Нант
29.04.2023 22:00 – FT 1 : 5
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
30 апреля 2023, 04:32 | Обновлено 30 апреля 2023, 04:50
75
0

Нант – Тулуза – 1:5. Финал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча

«Тулуза» впервые завоевала трофей и получила право сыграть в Лиге Европы

30 апреля 2023, 04:32 | Обновлено 30 апреля 2023, 04:50
75
0
Нант – Тулуза – 1:5. Финал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля состоялся финальный матч Кубка Франции, в котором «Тулуза» разгромила «Нант» (5:1).

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В дебюте матча «Тулуза» шокировала соперников, забив 4 мяча за полчаса игры (4:0). Дублями отметились Логан Кошта и Тейс Даллинга. Во втором тайме Людовик Блас забил гол престижа с пенальти. Однако сразу же Закария Абухлаль провел 5-й гол своей команды. За «Тулузу» на замену во втором тайме вышел Рафаэл Ратао, экс-игрок луганской «Зари».

«Тулуза» впервые завоевала трофей и получила право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.

Кубок Франции

Финал, 29 апреля, Стад де Франс

Нант – Тулуза – 1:5

Голы: Блас, 75 (пен) – Логан Кошта, 4, 10, Даллинга, 23, 31, Абухлаль, 79.

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Тулуза).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Людовик Блас (Нант).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Логан Кошта (Тулуза).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Логан Кошта (Тулуза).
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Тулуза Нант Кубок Франции по футболу Рафаэль Ратао Людовик Блас Закария Абухляль Логан Кошта Тейс Даллинга видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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