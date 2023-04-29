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  4. Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера
Чемпионат Украины
Ингулец
29.04.2023 14:00 – FT 0 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:01
266
4

Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера

Днепряне забили два гола во втором тайме

29 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:01
266
4
Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Ингулец» – «Днепр-1» – 0:2

Довбик (58, пенальти), Когут (63)

Запорожец (90) – Бланко (9), Когут (18), Матаррита (53), Сарапий (60), Пихаленок (74)

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Резепов, 65), Смоляков, Клименко (Сидоренко (86), Кухарук (Козыренко, 73), Головкин (Одарюк, 65), Запорожец, Марусич (Коробенко, 73)

«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита (Назаренко, 68), Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко (Пеглоу, 68), Бабенко, Когут (Рубчинский, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Подлепенец, 85), Довбик

ИНГУЛЕЦ – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
пенальти достаточно спорный
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+2
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Old T
Испортили картину маслом.  Надо было 3:1 выигрывать сегодня! Ведь это праздничный счёт Дня украинского футбола.  Правда  29 апреля  в 1992 году в первом историческом матче наша сборная проиграла 1:3.
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0
BestOf
З перемогою, брати-дніпряни!
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-2
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