Днепр-1 обыграл Ингулец и продолжает преследование Шахтера
Днепряне забили два гола во втором тайме
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Ингулец» – «Днепр-1» – 0:2
Довбик (58, пенальти), Когут (63)
Запорожец (90) – Бланко (9), Когут (18), Матаррита (53), Сарапий (60), Пихаленок (74)
«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Резепов, 65), Смоляков, Клименко (Сидоренко (86), Кухарук (Козыренко, 73), Головкин (Одарюк, 65), Запорожец, Марусич (Коробенко, 73)
«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита (Назаренко, 68), Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко (Пеглоу, 68), Бабенко, Когут (Рубчинский, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Подлепенец, 85), Довбик
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