Александр КУЧЕР: «Для нас самое главное, что есть результат»

Главный тренер команды «Днепр-1» Александр Кучер оценил поединок 23-го тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (2:0).

– Непростая для нас игра была, ведь у нас и сложная дорога была, и отравление было в команде - шесть-семь человек мы с опаской выпускали на поле. А по игре, то мы контролировали ход матча, хотя было видно, что «Ингулец» играл с желанием и был хорошо на нас настроен. Соперник ждал где-то свой шанс, но в обороне мы хорошо сыграли, хотя и был момент во втором тайме, когда мы за ошибку могли поплатиться. Однако, считаю, что счет по игре, а для нас самое главное, что есть результат – это три очка и теперь мы будем двигаться дальше.

– Какой эпизод матча был сегодня определяющим? Когда вы почувствовали, что ваша команда уже победу не упустит?

– Чувствовалось, что мы превосходим «Ингулец» и просто нам нужно было время, чтобы забить гол. В первом тайме сказывались и погодные условия, и где-то ветер мешал, а после перерыва мы уже играли по ветру и дождь смочил поле, поэтому стало легче. У нас после этого пошла игра и пошли моменты. Могли больше забивать, но повторюсь, что 2:0 - результат хороший и для нас три очка - это главное.

– Перед командой стоит задача занять именно первое место, или вас удовлетворит просто выход в еврокубки?

– Для нас чем выше, тем лучше, а как оно будет дальше? Мы играем от матча к матчу, готовимся к каждой встрече, хотим побеждать каждого соперника и будем отдавать для этого все силы в игре. Какое место мы займем? На это уже посмотрим, когда закончим чемпионат.

– Следующий соперник у вас «Металлист». В этом матче недооценки соперника быть не может?

– Недооценки не будет, поскольку мы недавно и с «Рухом» играли, и со «Львовом» играли, и в этих матчах у нас были проблемы, хотя в итоге и был положительный результат. Команды, которые находятся в зоне вылета отдают все силы. Так что никакой недооценки быть не может, тем более, что мы уже наступили на эти грабли. Надо подходить серьезно к этой игре, готовиться к ней, ведь нам нужна победа.