Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Ингулец
29.04.2023 14:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 21:21 |
202
0

Ингулец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23 тура Украинской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 21:21 |
202
0
Ингулец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Днепр-1». Матч пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Днепровский клуб продолжает преследовать донецкий «Шахтер», который лидирует в турнирной таблице. В прошлом туре команда Александра Кучера испытала немало проблем в матче с львовским «Рухом», вырвав победу в компенсированное время. «Ингулец», который находится в середине турнирной таблицы, в минувший понедельник сыграл в нулевую ничью с «Александрией». В первом круге нынешнего первенства петровцы отобрали очки у «Днепра-1»: встреча завершилась со счетом 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рух – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Минай – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская Премьер-лига Ингулец Днепр-1 Ингулец - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
Футбол | 28 апреля 2023, 20:08 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка

Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента против ФК «Аль-Шарджа»

Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Футбол | 28 апреля 2023, 14:54 22
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист

Харьковский клуб почти всю вторую половину матча играл в меньшинстве

ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Бокс | 28.04.2023, 05:10
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Футбол | 28.04.2023, 06:26
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо
Футбол | 28.04.2023, 15:37
ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо
ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
26.04.2023, 16:47 7
Футбол
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 7
Теннис
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
27.04.2023, 18:13 13
Хоккей
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
26.04.2023, 23:59 39
Футбол
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
27.04.2023, 10:11 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
27.04.2023, 08:41
Хоккей
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
27.04.2023, 13:56
Бокс
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
27.04.2023, 07:58 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности