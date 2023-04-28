В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Днепр-1». Матч пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Днепровский клуб продолжает преследовать донецкий «Шахтер», который лидирует в турнирной таблице. В прошлом туре команда Александра Кучера испытала немало проблем в матче с львовским «Рухом», вырвав победу в компенсированное время. «Ингулец», который находится в середине турнирной таблицы, в минувший понедельник сыграл в нулевую ничью с «Александрией». В первом круге нынешнего первенства петровцы отобрали очки у «Днепра-1»: встреча завершилась со счетом 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.