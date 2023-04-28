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Чемпионат Украины
Ингулец
29.04.2023 14:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:59
246
3

Ингулец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В первом круге команды сыграли вничью, но теперь «Днепру-1» очки терять ни в коем случае нельзя

28 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:59
246
3
Ингулец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.

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Ингулец

Сезон в УПЛ понемногу близится к финишной прямой. Начинают определяться примерные позиции команд в итоговой таблице. Можно сделать предположение, что «Ингулец», как минимум, напрямую из Премьер-лиги не вылетит – команда стабильно набирает очки весной. Если она продолжит это делать хотя бы в том темпе, как сейчас, то с сохранением прописки в клубном дивизионе проблем не будет, Сергей Ковалец выполняет свою задачу неплохо.

Отсидел свою дисквалификацию Александр Кучеренко, в этом матче он сможет помочь своей команде. Напомним, что он пропускал игру предыдущего тура. В ней «казаки» приняли участие в ничейной серии «Александрии», оформив с «полиграфами» безголевую ничью. Для них она стала пятой в сезоне, а вот соперники расписали мировую целых десять раз.

Видимо, выйдет в основе Артем Смоляков. Для него игра будет особенной – в матче первого круга именно его дубль помог команде сыграть вничью 2:2 с грозным соперником, эти голы остаются для защитника единственными в сезоне. Может быть, ему снова удастся огорчить того же оппонента?

Днепр-1

Днепровская команда понемногу теряет уверенность в своем чемпионстве. Для нейтральных болельщиков, конечно - если в первом круге люди, не болеющие за команду и бесстрастные, отмечали уверенную ходу команды и слаженность командного механизма, то во втором круге команду встретила полоса неудач, следствием которой стало утраченное лидерство.

Несколько улучшило настроение команде «Классическое» в прошлом туре - и главный конкурент в борьбе за чемпионство очки потерял, и другой не сумел близко подобраться.

Свою игру «Днепр-1» с «Рухом» тогда выиграл. Должен был это делать уверенно, но после счета 2:0 в свою пользу сумел пропустить дважды и был вынужден вырывать победу в конце, что удалось усилиями Когута.

Еще в матче с «Зарей» получили мышечные повреждения крайние защитники Каплиенко и Пасич, в игре с «Рухом» их заменили соответственно Назаренко (для него эта позиция крайне нетипична, но хотя бы так Александр получил игровое время) и Адамюк, а уже эту пару по ходу матча сменили легионеры Матаритта и Хайнер. Интересно будет взглянуть не выбор Александра Кучера в игре с «Ингульцем».

И, конечно, вопрос вызывает вратарская позиция. Валеф несколько туров отдыхал, вышел со львовянами и привез себе гол на ровном месте. Интересно, эта ошибка снова усадит бразильца надолго на скамейку, или тренер решит морально поддержать подопечного?

Статистика встреч

Команды между собой сыграли семь матчей: +1=3-3 в пользу «Днепра-1», разница мячей 9:12. Как мы писали выше, игра первого круга закончилась боевой ничьей 2:2, на голы Адамюка и Пихаленка ответил дублем Смоляков.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков - Клименко, Кухарук - Головкин, Запорожец, Козак - Резепов.

«Днепр-1»: Рыбак - Хайнер, Сарапий, Сваток, Матаритта - Рубчинский, Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок, Бланко - Довбик.

Прогноз на противостояние

«Днепр-1» должен все сделать зависимое, чтобы использовать свои шансы на чемпионство по максимуму. Если не побеждать «Ингулец» в очень важном матче, то зачем вообще говорить о столь амбициозных целях? Ожидаем очередных голов лучшего снайпера чемпионата Артема Довбика.

29 апреля, суббота

«Ингулец» – «Днепр-1»
Петрово. Стадион «Ингулец». 14:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
ИНГУЛЕЦ ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Петрово. Стадіон Інгулець. Шахтар знає де це? Поїдуть? Всі ж рівні ...
Ответить
+3
FunnyCat_____
Удачи Днепру !
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+2
VBOLYUVALNIK
Впевнена перемога Дніпра
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+2
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