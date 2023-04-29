Ингулец – Днепр-1 – 0:2. Довбик снова забил. Видео голов и обзор матча
Очередная победа «Днепра-1»
Сегодня, 29 апреля «Днепр-1» в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграл «Ингулец» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
«Ингулец» – «Днепр-1» – 0:2
Довбик (58, пенальти), Когут (63)
Запорожец (90) – Бланко (9), Когут (18), Матаррита (53), Сарапий (60), Пихаленок (74)
«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Резепов, 65), Смоляков, Клименко (Сидоренко (86), Кухарук (Козыренко, 73), Головкин (Одарюк, 65), Запорожец, Марусич (Коробенко, 73)
«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита (Назаренко, 68), Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко (Пеглоу, 68), Бабенко, Когут (Рубчинский, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Подлепенец, 85), Довбик
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента ОАЭ против ФК «Аль-Шарджа»
Команды забили друг другу по одному разу в матче 23-го тура УПЛ