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Чемпионат Украины
Ингулец
29.04.2023 14:00 – FT 0 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 16:42 |
800
0

Ингулец – Днепр-1 – 0:2. Довбик снова забил. Видео голов и обзор матча

Очередная победа «Днепра-1»

29 апреля 2023, 16:42 |
800
0
Ингулец – Днепр-1 – 0:2. Довбик снова забил. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 29 апреля «Днепр-1» в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграл «Ингулец» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Ингулец» – «Днепр-1» – 0:2

Довбик (58, пенальти), Когут (63)

Запорожец (90) – Бланко (9), Когут (18), Матаррита (53), Сарапий (60), Пихаленок (74)

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Резепов, 65), Смоляков, Клименко (Сидоренко (86), Кухарук (Козыренко, 73), Головкин (Одарюк, 65), Запорожец, Марусич (Коробенко, 73)

«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита (Назаренко, 68), Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко (Пеглоу, 68), Бабенко, Когут (Рубчинский, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Подлепенец, 85), Довбик

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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