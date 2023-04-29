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Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Кривбасс» - «Александрия» - 2:1.

Стецьков, 65, Мыкытышин, 81 - Мирошниченко, 90+2.

Лунев, 39, Хомченовский, 46 - Сигеев, 50, Бондаренко, 75.

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Капич, Хомченовский - Задерака, Татарков, Лунев (Карпусь, 90) - Мыкытышин (Приходько, 82).

«Александрия»: Шевченко - Скорко (Матюшенко, 82), Бондаренко, Бабогло, Копына - Рыбалка, Михайленко (Мустафаев, 72) - Калитвинцев, Сигеев, Третьяков - Кулаков (Волошин, 41, Мирошниченко, 75).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА