Первое поражение Ротаня. Кривбасс дома справился с Александрией
Первый тайм получился очень скучным, а во втором игра пошла веселее
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Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Кривбасс» - «Александрия» - 2:1.
Стецьков, 65, Мыкытышин, 81 - Мирошниченко, 90+2.
Лунев, 39, Хомченовский, 46 - Сигеев, 50, Бондаренко, 75.
«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Капич, Хомченовский - Задерака, Татарков, Лунев (Карпусь, 90) - Мыкытышин (Приходько, 82).
«Александрия»: Шевченко - Скорко (Матюшенко, 82), Бондаренко, Бабогло, Копына - Рыбалка, Михайленко (Мустафаев, 72) - Калитвинцев, Сигеев, Третьяков - Кулаков (Волошин, 41, Мирошниченко, 75).
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
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