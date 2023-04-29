В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура чемпионата Украины криворожский «Кривбасс» на своем поле переиграл «Александрию» со счетом 2:1.

Гол престижа александрийцы забили усилиями Мирошниченко уже в компенсированное время встречи. Он лишь подсластил Руслану Ротаню и его тренерскому штабу первое поражение во главе команды.

За «Кривбасс» в середине второго тайма отличились Стецьков и Микитишин.