29.04.2023 15:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 17:36 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:38
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Кривбасс – Александрия – 2:1. Огорчили Ротаня. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Украинской Премьер-лиги
29 апреля 2023, 17:36 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:38
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В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура чемпионата Украины криворожский «Кривбасс» на своем поле переиграл «Александрию» со счетом 2:1.
Гол престижа александрийцы забили усилиями Мирошниченко уже в компенсированное время встречи. Он лишь подсластил Руслану Ротаню и его тренерскому штабу первое поражение во главе команды.
За «Кривбасс» в середине второго тайма отличились Стецьков и Микитишин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Александрия).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
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Комментарии 1
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Пора Ротаню возвращатьтся в Днепр, там, хоть, судьи помогают, а тут надо команде играть без помощи фемиды.
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