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Чемпионат Украины
Кривбасс
29.04.2023 15:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 17:36 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:38
676
1

Кривбасс – Александрия – 2:1. Огорчили Ротаня. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Украинской Премьер-лиги

29 апреля 2023, 17:36 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:38
676
1
Кривбасс – Александрия – 2:1. Огорчили Ротаня. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура чемпионата Украины криворожский «Кривбасс» на своем поле переиграл «Александрию» со счетом 2:1.

Гол престижа александрийцы забили усилиями Мирошниченко уже в компенсированное время встречи. Он лишь подсластил Руслану Ротаню и его тренерскому штабу первое поражение во главе команды.

За «Кривбасс» в середине второго тайма отличились Стецьков и Микитишин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Александрия).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Виктор Алтухов
Пора Ротаню возвращатьтся в Днепр, там, хоть, судьи помогают, а тут надо команде играть без помощи фемиды.
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