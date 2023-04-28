В субботу, 29 апреля, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Екатерины Монзуль из Харькова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Кривбасс



Большие перспективы и далеко идущие планы были у криворожского «Кривбасса» перед стартом текущей кампании, однако уже с первых туров стало понятно, что дебютный сезон команды в «элитном» дивизионе будет очень непростым. «Бело-красно-черные» стартовали с двух поражений кряду, а их первую победу пришлось ждать аж до конца октября. Очевидно, что после такого начала футбольного года говорить о перспективах в еврокубковой зоне было излишне, но постепенно коллектив Юрия Вернидуба отыскал свой футбол. Кульминацией первой части сезона стала победа над днепровским «Днепро-1» в региональном дерби (2:1), когда команда Александра Кучера еще шла в лидерах турнирной таблицы.

После такого успеха «Кривбасс» почувствовал, что ему все по силам, а в таком состоянии любая команда будет составлять угрозу соперникам. Донецкий «Шахтер» после возобновления сезона чуть не потерял очки в Кривом Роге, но в заключительной фазе встречи вырвал победу (3:0). Похожий сценарий не так давно хотела реализовать и луганская «Заря», но уже не вышло – поражение 0:1. Итого получается, что из лидеров текущей кампании только киевское «Динамо» пока что не имело серьезных проблем с командой Вернидуба. К сожалению, сказать о соперниках «Кривбасса» по последним матчам такого точно не выйдет.

Закарпатскому «Минаю» и одесскому «Черноморцу» очки были нужны не меньше криворожцев, и они в итоге пришли к успеху (1:0 и 3:2 соответственно), прервав при этом трехматчевую серию без поражений новичков УПЛ. До зоны еврокубков остается шесть очков, но если «Кривбасс» не обыграет «Александрию», то попасть туда будет практически невозможно.

Александрия



А тем временем реакция на работу Руслана Ротаня во главе «Александрии» во второй половине текущего сезона прошла стадии от осторожной заинтересованности и бойкого оптимизма до нервной ухмылки в ответ на очередной ничейный исход матча с участием «полиграфов». Шутка ли, но команды после возобновления чемпионата успели сыграть уже, как минимум, по восемь встреч, но семь из них для коллектива из Кировоградской области завершились лишь одним набранным баллом. Что еще хуже в данной ситуации, так это отсутствие голов в трех из этих встреч, среди которых две состоялись за последние две недели.

Таким образом ни о каком потенциальном участии в борьбе за четвертую строчку, а уж тем более – «бронзовый» комплект наград, говорить в контексте участия в этом процессе «Александрии» не приходится. Многие верно отметят – команда Ротаня еще не проиграла ни в одном из официальных матчей 2023 года, но вряд ли такого результата ожидали болельщики на фоне неплохой первой половины сезона под руководством Юрия Гуры.

Что и говорить, если даже «Ворскла» с ее чуть ли не сенсационной, как для этого футбольного года, серией из трех побед за тот же самый период набрала очков больше, чем «полиграфы». Конечно, есть еще матч в запасе у команды Ротаня, но соперник в нем – «Днепр-1», поэтому о победе приходится только мечтать. И это с таким солидным набором исполнителей!

История встреч



Футбольные пути «Кривбасса» в его актуальном образе и «Александрии» ранее пересекались лишь раз в рамках УПЛ. Соперники играли в официальном матче в октябре прошлого года – игра в Александрии завершилась победой «полиграфов» со счетом 2:0. Гол за «Александрию» забивал Максим Третьяков, а автоголом отличался Дмитрий Хомченовский. Удалены в том матче были Максим Дячук и Назар Волошин.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 41-летняя Екатерина Монзуль из Харькова, который на своем счету имеет уже 71 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Светлана Грушко и Марина Стрелецкая, а резервным арбитром отработает Анастасия Романюк. На матче будет присутствовать система VAR – Николай Балакин и Валентин Куцев будут за нее отвечать. У Монзуль есть опыт проведения матчей с участием «Кривбасса» – 2 победы и 2 поражения, тогда как с «Александрией» она пересекалась 9 раз (2 победы, 3 ничьи и 4 поражения).

Ориентировочные составы



«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Опанасенко – Хомченовський, Татарков, Приходько – Задерака, Лунев, Микитишин.

«Александрия»: Шевченко – Копина, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Сигеев – Третьяков, Мустафаев, Кожушко – Кулаков.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости добудут победу при результативной игре. Нашей ставкой будет позиция – Победа «Александрии» в один гол или ничья с коэффициентом 1.80.

29 апреля, суббота