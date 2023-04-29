Юрий ВЕРНИДУБ: «Берем очки с соперниками, которые на уровень выше»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе над «Александрией» (2:1) в 23 туре УПЛ.

– Юрий Николаевич, поздравляем с важной эмоциональной победой! Как вам сегодняшняя игра ребят?

– Очень им благодарен! Мы проиграли две последние встречи, уступив командам, которым не должны были проигрывать и с которыми должны были брать очки - вместо этого сообщали. Зато берем очки с соперниками, которые на уровень выше.

С одной стороны, приятно. С другой – это говорит о том, что не всегда мои подопечные выполняют то, что от них требуешь, и нет у них такого настроения, которое должно быть на каждую игру. Неважно, с кем играем: «Шахтер», либо «Динамо», либо «Минай», или «Львов» - мы должны выходить и показывать свой уровень, ведь после проигрышей в матчах с более слабыми оппонентами ты очень занижаешь свой уровень.

А потом – раз! - и обыграли «Александрию». Я очень благодарен ребятам, мы взяли важные три очка. Вы же видите, какая плотная нижняя половина турнирной таблицы: все поджимают – можно в любой момент и вниз упасть, не дай Бог. Поэтому эти набранные очки позволяют нам спокойно готовиться и идти дальше. Тем более, следующая встреча – на выезде с «Ингульцом». Это непростая команда, демонстрирующая неплохой футбол с приходом нового тренера Сергея Ковальца.

– Считаете ли этот сезон УПЛ одним из самых интересных для себя с учетом большой плотности между соперниками?

– Возможно, я бы его таким и видел, но я не могу сказать, что он самый интересный – сейчас у нас полномасштабная война с рашистами. В это время играть – респект ребятам. Но после того, что делают эти твари… Когда узнаешь, что буквально накануне было попадание в многоэтажный гражданский дом в Умани, гибнущие маленькие детки, мирные люди - очень тяжело переключиться на футбол. Очень тяжело. Я это говорю искренне.

Мне бы очень хотелось, чтобы Украина скорее победила - и тогда любой чемпионат, который начнется, для меня будет гораздо интереснее, чем этот.

– Оцените действия арбитра…

– Сегодня я увидел судью, которая действительно является специалистом очень высокого уровня. Екатерина – единственная, кто судит в Европе. И это не случайно. Она - женщина, которая гораздо больше разбирается в футболе и правильно судит, чем все те мужики, которые есть в Украине. Ибо те судят с учетом «что-то, как-то и где-то», а Монзуль выходит и честно выполняет свою работу.

Она это делает очень интересно и классно, к ней замечаний у меня нет. Если и есть какие-то ошибки, то я стопроцентно знаю: эти действия не заангажированы. Любой человек может ошибаться. А когда ты играешь и судят немного другие арбитры – не буду называть фамилий – чуду даешься. Поэтому, может, они меня и выводят уже: после 23 туров в этом чемпионате у меня уже два удаления, поэтому не хочу даже говорить об этом. Больше слова о них не скажу.

Да, порой могу крикнуть, как было в игре с «Минаем». Но я не обижал этого арбитра и ничего плохого ему не говорил. Это на его совести. Бог всем судья – он и рассудит. Бумеранг никто не отменял: если они считают, что его нет – очень ошибаются. Просто этот бумеранг еще где-то в пути и пока до них не долетел.

– В первом тайме была совсем другая игра, чем во втором. Были ли какие-нибудь слова или установки в перерыве?

- Нет, ничего не говорил. По-моему, ребята очень хорошо провели тот же первый тайм. Хорошая игра, контроль мяча, хорошие открывания, комбинации как с нашей стороны, так и в исполнении «Александрии». Нам противодействовала любопытная молодая команда: быстрые футболисты, технические. Так что первая половина была на уровне. А во втором тайме нам где-то больше повезло. Хотя с самого начала они имели полумоменты, да и у нас были хорошие эпизоды.

Нам немного повезло во время подачи углового, когда забили первый мяч. Я понял, что игроки «Александрии» сейчас будут идти вперед и отыгрываться – об этом я сказал, когда призвал к себе капитана Дмитрия Хомченовского. Нам нужно было осторожно сыграть в защите и правильно действовать в атаке, совершая правильный переход от обороны к нападению – что, собственно, нам здорово удалось. Мы забили второй раз - хотя в конце и пропустили, ребята немного дали слабинку. Но 2:1 в нашу пользу – это самое главное.

–Чтобы вы пожелали всем болельщикам и поклонникам украинского футбола сегодня во Всеукраинский день футбола?

– Искренности. Всегда быть с тем клубом, за который вы болеете. Каждый имеет свою любимую команду – и от нее никогда не отворачивайтесь, особенно в трудную минуту. Потому что когда есть результат - все вместе, а когда случается определенная неудача - все отворачиваются и начинают позорить. Всегда будьте до конца!

Ну и самое главное… Наших болельщиков сейчас очень много на фронте, где они защищают Украину. Низкий им поклон от ФК «Кривбасс» и всех других клубов УПЛ за то, что они для нас делают. За то, что мы можем проводить этот чемпионат.

К сожалению, многие погибли… Мы никогда не забудем о них, будем всегда помнить и со своей стороны помогать чем сможем их родным и близким. Даю слово. Для меня это свято. Спасибо всем! И самое главное – возвращайтесь живыми с одержанной победой!