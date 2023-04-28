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Чемпионат Украины
Кривбасс
29.04.2023 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 22:52 |
30
0

Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23 тура Украинской Премьер-лиги

28 апреля 2023, 22:52 |
30
0
Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ
28 апреля в 22:48 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 29 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Криворожская команда долго входила в сезон, но набрала форму и теперь справедливо получает от болельщиков кличку «мужики», которой раньше славилась луганская «Заря» – предыдущая команда Юрия Вернидуба в УПЛ. «Александрия» является самой миролюбивой командой Премьер-лиги (десять ничьих) и попытается одержать вторую победу под руководством Руслана Ротаня. Игра первого круга закончилась победой «полиграфов» 2:0, забивали Третьяков и Хомченовский (в свои ворота).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Александрия» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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