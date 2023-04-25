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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «В Александрии все уже ждут эту победу»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 08:16 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:23
367
2

Сергей КРАВЧЕНКО: «В Александрии все уже ждут эту победу»

Тренер «Александрии» – о продолжительной серии без побед

25 апреля 2023, 08:16 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:23
367
2
Сергей КРАВЧЕНКО: «В Александрии все уже ждут эту победу»
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Старший тренер «Александрии» Сергей Кравченко прокомментировал ничью с «Ингульцом» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Недоволен игрой. Надеялись на победу. Все уже ждут эту победу. Дома, дерби – но считаю, что нам очень не хватило спортивной злобы, агрессии и желания.

«Ингулец» превосходил нас по желанию, хотя это странно. Будем работать, голову не нужно опускать, через 5 дней игра.

Знали, что «Ингулец» – одна из лучших команд в этом году, которая не позволяет много у своих ворот. 80% игрового времени было на их половине, но создали очень мало голевых моментов. Это настораживает, будем работать», - сказал Кравченко.

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Сергей Кравченко чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Александрия - Ингулец
Источник ФК Александрия
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