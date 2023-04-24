Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дурной пример. Александрия сыграла вничью против Ингульца в дерби
Чемпионат Украины
Александрия
24.04.2023 15:00 – FT 0 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 18:01 | Обновлено 24 апреля 2023, 18:03
662
4

Дурной пример. Александрия сыграла вничью против Ингульца в дерби

Команда из Петрово до встречи с футболистами Ротаня не делила очки с соперниками 15 туров подряд

24 апреля 2023, 18:01 | Обновлено 24 апреля 2023, 18:03
662
4
Дурной пример. Александрия сыграла вничью против Ингульца в дерби
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» - 0:0

Логинов, 34 – Мельничук, 90+4

«Александрия»: Шевченко – Цуриков (Копина, 39), Логинов (Савченко, 37), Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Сигеев, Мустафаев (Волошин, 75) – Третьяков, Кулаков (Шулянский, 58), Калитвинцев (Кожушко, 57).

«Ингулец»: Билык – Мельничук, Поспелов, Ковалев, Нагиев – Кухарук (Козыренко, 89), Запорожец, Клименко – Смоляков, Резепов (Марусич, 68), Головкин (Одарюк, 69).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

По теме:
Александр КУЧЕР: «В каждой игре у нас вратари усложняют жизнь»
Максим ЛУНЕВ: «Были моменты, могли забить больше Черноморцу»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Матч с Днепром-1 заканчивали фактически командой U-19»
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Александрия - Ингулец
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
Футбол | 24 апреля 2023, 16:18 2
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо

19-летний эквадорец продолжит карьеру в УПЛ

ЧМ по хоккею. Украина U-18 стартовала с победы над Францией
Хоккей | 23 апреля 2023, 19:30 2
ЧМ по хоккею. Украина U-18 стартовала с победы над Францией
ЧМ по хоккею. Украина U-18 стартовала с победы над Францией

Выиграли в серии буллитов

Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
Футбол | 24.04.2023, 05:50
Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Теннис | 24.04.2023, 07:20
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
Футбол | 24.04.2023, 11:15
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mr Voevudskiy
Физрук в своем стиле)
Ответить
+3
Andrey Ilyashenko
- Як би "Поліграфи" не грали стільки в нічию, вже б давно обійшли Динамо в таблиці.
Ответить
+2
nick07
якщо б тренером був не Ротань то Олександрія могла б боротись і за бронзу
Ответить
0
Remark
Это стратегия Ротаня. Он сливает Александрию, а потом бац... как свободный тренер переходит тренировать ФК Челси! 
Гроссмейстер, с ка, на пять шагов вперед продумывает. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:59 30
Футбол
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
23.04.2023, 04:45 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
23.04.2023, 18:29 23
Хоккей
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
23.04.2023, 22:35 3
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
22.04.2023, 19:44
Футбол
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
22.04.2023, 19:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности