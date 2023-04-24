Дурной пример. Александрия сыграла вничью против Ингульца в дерби
Команда из Петрово до встречи с футболистами Ротаня не делила очки с соперниками 15 туров подряд
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
«Александрия» – «Ингулец» - 0:0
Логинов, 34 – Мельничук, 90+4
«Александрия»: Шевченко – Цуриков (Копина, 39), Логинов (Савченко, 37), Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Сигеев, Мустафаев (Волошин, 75) – Третьяков, Кулаков (Шулянский, 58), Калитвинцев (Кожушко, 57).
«Ингулец»: Билык – Мельничук, Поспелов, Ковалев, Нагиев – Кухарук (Козыренко, 89), Запорожец, Клименко – Смоляков, Резепов (Марусич, 68), Головкин (Одарюк, 69).
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
АЛЕКСАНДРИЯ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 16°C
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