В понедельник, 24-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:00.

Руслан Ротань пытается удивить украинских футбольных болельщиков умением следить за ситуацией сразу в трех коллективах под своим руководством, но с точки зрения «Александрии» удивлять получается только количеством ничейных результатов. Шутка ли, но «полиграфы» еще ни разу не проиграли при новом наставнике, но при этом всего одна победа приходится сразу на семь ничейных исходов. Однако впереди у команды дерби Александрийского района Кировоградской области против «Ингульца» – матч, в котором на уровне УПЛ «козаки» побеждали лишь единожды. Или и эту традицию пришел ломать Ротань?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.