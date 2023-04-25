Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Младший внук сказал, что будет болеть за деда и за папу»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 07:57 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:05
151
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Младший внук сказал, что будет болеть за деда и за папу»

Наставник «Ингульца» – о матче против «Александрии», за которую выступает его сын

25 апреля 2023, 07:57 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:05
151
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Младший внук сказал, что будет болеть за деда и за папу»
ФК Динамо Киев. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Хорошее Кировоградское дерби получилось. Были хорошие моменты как и у нашей команды, так и у «Александрии». Ничейный результат, пожалуй, справедлив, учитывая, что ни мы, ни «Александрия» не забили.

– Сегодня вы играли против команды своего сына. Это отражается на эмоциях и волнении?
– В принципе, это профессиональный спорт. Такая история, что у Кирилла два сына, мои внуки. Когда у старшего спросили, за кого будет болеть, он говорит: «Буду за папу». А младший: «За деда и папу».

Конечно, понимали, что Кирилл – один из лидеров «Александрии». Надо было обратить внимание на него.

По теме:
Сергей КРАВЧЕНКО: «В Александрии все уже ждут эту победу»
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Максим ЗАДЕРАКА: «Это поражение сделает нас сильнее»
Сергей Ковалец Кирилл Ковалец Александрия - Ингулец Александрия Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
Футбол | 24 апреля 2023, 16:18 43
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо

19-летний эквадорец продолжит карьеру в УПЛ

Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
Теннис | 24 апреля 2023, 08:10 2
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой

В первой десятке обошлось без изменений

ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Футбол | 24.04.2023, 21:37
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Роналду попал в перекладину. Бисиклета француза огорчила КриРо
Футбол | 24.04.2023, 23:41
ВИДЕО. Роналду попал в перекладину. Бисиклета француза огорчила КриРо
ВИДЕО. Роналду попал в перекладину. Бисиклета француза огорчила КриРо
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
Футбол | 24.04.2023, 23:05
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
24.04.2023, 18:20 7
Хоккей
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
23.04.2023, 09:10 3
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
24.04.2023, 20:15 78
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 23
Футбол
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
23.04.2023, 17:37 8
Футбол
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
24.04.2023, 18:52
Футбол
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности