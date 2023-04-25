Сергей КОВАЛЕЦ: «Младший внук сказал, что будет болеть за деда и за папу»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Хорошее Кировоградское дерби получилось. Были хорошие моменты как и у нашей команды, так и у «Александрии». Ничейный результат, пожалуй, справедлив, учитывая, что ни мы, ни «Александрия» не забили.

– Сегодня вы играли против команды своего сына. Это отражается на эмоциях и волнении?

– В принципе, это профессиональный спорт. Такая история, что у Кирилла два сына, мои внуки. Когда у старшего спросили, за кого будет болеть, он говорит: «Буду за папу». А младший: «За деда и папу».

Конечно, понимали, что Кирилл – один из лидеров «Александрии». Надо было обратить внимание на него.