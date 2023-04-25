Сергей КОВАЛЕЦ: «Младший внук сказал, что будет болеть за деда и за папу»
Наставник «Ингульца» – о матче против «Александрии», за которую выступает его сын
Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.
– Хорошее Кировоградское дерби получилось. Были хорошие моменты как и у нашей команды, так и у «Александрии». Ничейный результат, пожалуй, справедлив, учитывая, что ни мы, ни «Александрия» не забили.
– Сегодня вы играли против команды своего сына. Это отражается на эмоциях и волнении?
– В принципе, это профессиональный спорт. Такая история, что у Кирилла два сына, мои внуки. Когда у старшего спросили, за кого будет болеть, он говорит: «Буду за папу». А младший: «За деда и папу».
Конечно, понимали, что Кирилл – один из лидеров «Александрии». Надо было обратить внимание на него.
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