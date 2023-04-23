В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

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Александрия

На данный момент «Александрия» провела меньше всего матчей в чемпионате (кроме «Днепра-1», у него тоже двадцать, об этом позже). Команда имеет в своем активе только двадцать сыгранных поединков, тогда как остальные команды играли уже либо 21, либо 22 матча. Сейчас «полиграфы» идут в турнирной таблице пятыми, отстают от четвертого «Динамо» на восемь очков, но в случае победы в этих двух «запасных» матчах могут сократить разрыв до двух очков и серьезно угрожать киевлянам.

Правда, сделать это будет крайне непросто. Во-первых, один из двух несыгранных матчей будет против «Днепра-1» - матч еще первого круга сначала был перенесен с августа на ноябрь из-за занятости днепрян в еврокубках, а в ноябре удалось сыграть только 9 минут. Причина банальна - неадекватный сосед опять обстреливал территорию нашей страны, поэтому участники игры так и не дождались отбоя воздушной тревоги в рамках, необходимых для продолжения матча. Игра была перенесена на еще более поздний срок. Конечно, «Днепр-1» сейчас пробуксовывает, но, без сомнений, сделает все возможное, чтобы таки навязать борьбу за чемпионство.

Второй факт, почему догнать «Динамо» будет сложно – чрезвычайное миролюбие команды Ротаня. Весной «Александрия» в шести матчах сыграла вничью целых пять раз (и, справедливости ради, разгромила 3:0 «Ворсклу»), поэтому почему-то не слишком верится в начало серии побед. Хотя, в принципе, каждая серия рано или поздно заканчивается, а каждая закономерность – опровергается. Однако во всем чемпионате команда из Александрии сыграла вничью девять раз, больше ничьих - десять - имеет только «Металлист 1925».

Ингулец

Команда из Петрового весной провела уже семь матчей - шесть календарных и один перенесен еще с первого круга, против «Руха». В первых шести был паритет - три победы и три поражения, а как раз матч со львовянами позволил склонить чашу весов в соотношении выигранных/проигранных матчей в пользу первых. Победный мяч, единственный в игре, забил Максим Ковалев с пенальти.

Но интересные события были не на поле, а перед ним. Сначала «Рух» попросил в УПЛ, чтобы та организовала присутствие на матче системы VAR. Львовяне были готовы оплатить ее использование, поскольку бесплатная уже была задействована на другом матче тура. УПЛ была не против, но против оказался... «Ингулец», без разрешения которого наличие системы видеоповторов было невозможно. Ну, как против - не то что против, но президент петровского клуба заявил, что не слышал о запросе «Руха». Выглядит, мягко говоря, странно.

На данный момент «Ингулец» находится на девятом месте, в случае победы сравняется по количеству набранных очков с «Кривбассом». Следует также отметить, что в «Ингульца» только четыре ничьи в чемпионате, что выглядит прямо противоположным аналогичной ситуации в «Александрии». Столько же ничьих в «Кривбасса» и «Зари», а меньше - три - только в «Днепра-1».

Игру с «Александрией» пропустит из-за дисквалификации Александр Кучеренко.

Статистика встреч

Всего между командами сыграно 5 матчей: +4=0-1, разница мячей 11-6. Все в пользу «Александрии», конечно.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Шевченко - Мирошниченко, Бабогло, Логинов, Цуриков - Михайленко - Калитвинцев, Мустафаев, Ковалец, Третьяков - Кулаков.

«Ингулец»: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков - Клименко, Кухарук - Головкин, Запорожец, Козак - Резепов.

Прогноз на противостояние

Есть достаточно большая вероятность, что команда Руслана Ротаня снова не победит, но и не проиграет. Поставим на ничью 1:1.

24 апреля, понедельник