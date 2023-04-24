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  4. Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Александрия
24.04.2023 15:00 – FT 0 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:33
38
0

Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Украинской Премьер-лиги

24 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:33
38
0
Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видеообзор матча
ФК Александрия. Руслан Ротань

В матче 32-го тура УПЛ «Александрия» и «Ингулец» разошлись миром в областном дерби (0:0).

Команда из Петрово до встречи с подопечными Руслана Ротаня не играла вничью 15 туров подряд.

Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видео голов и обзор

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Источник Sport.ua
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