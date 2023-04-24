В матче 32-го тура УПЛ «Александрия» и «Ингулец» разошлись миром в областном дерби (0:0).

Команда из Петрово до встречи с подопечными Руслана Ротаня не играла вничью 15 туров подряд.

Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видео голов и обзор