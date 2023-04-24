24.04.2023 15:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига24 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:33
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Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Украинской Премьер-лиги
24 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:33
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В матче 32-го тура УПЛ «Александрия» и «Ингулец» разошлись миром в областном дерби (0:0).
Команда из Петрово до встречи с подопечными Руслана Ротаня не играла вничью 15 туров подряд.
Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видео голов и обзор
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