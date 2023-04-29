Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина объяснила в шуточной форме, почему не побеждает на турнирах.

В документальном фильме «Год. За кадром. День Президента» Дмитрий Комаров (именно он создавал эту картину) встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на его рабочем месте и рассматривал вещи, которые подарили Зеленскому известные украинцы.

Там находится и ракетка Элины Свитолиной, с которой она выиграла один из турниров.

«Это, кстати, от Свитолиной, которая United 24 поддержала. Это ракетка победная, то есть все символы победы мне кто-то давал в пользование на время или навсегда», – сказал Зеленский.

Свитолина в своем Instagram опубликовала отрывок с фильма, где Зеленский говорит эти слова:

«Вы меня часто спрашиваете, почему я больше не побеждаю? Ну вот... Надеюсь, больше вопросов не будет!», – написала теннисистка.

Сейчас у Элина 1 победа в последних 5 матчах, которые она провела после возвращения из декрета.

ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского