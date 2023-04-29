Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
WTA
29 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 29 апреля 2023, 18:45
504
2

ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского

Элина опубликовала отрывок из документального фильма Дмитрия Комарова

29 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 29 апреля 2023, 18:45
504
2
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина объяснила в шуточной форме, почему не побеждает на турнирах.

В документальном фильме «Год. За кадром. День Президента» Дмитрий Комаров (именно он создавал эту картину) встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на его рабочем месте и рассматривал вещи, которые подарили Зеленскому известные украинцы.

Там находится и ракетка Элины Свитолиной, с которой она выиграла один из турниров.

«Это, кстати, от Свитолиной, которая United 24 поддержала. Это ракетка победная, то есть все символы победы мне кто-то давал в пользование на время или навсегда», – сказал Зеленский.

Свитолина в своем Instagram опубликовала отрывок с фильма, где Зеленский говорит эти слова:

«Вы меня часто спрашиваете, почему я больше не побеждаю? Ну вот... Надеюсь, больше вопросов не будет!», – написала теннисистка.

Сейчас у Элина 1 победа в последних 5 матчах, которые она провела после возвращения из декрета.

ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского

По теме:
ВИДЕО. Ковтун выиграл 2 медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Ингулец – Днепр-1 – 0:2. Довбик снова забил. Видео голов и обзор матча
Заря – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча
Элина Свитолина Владимир Зеленский Дмитрий Комаров видео
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Футбол | 28 апреля 2023, 20:43 8
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?

В числе кандидатур: Александр Шовковский, Андрей Воронин и Сергей Кравченко

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
Футбол | 28 апреля 2023, 20:08 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка

Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента ОАЭ против ФК «Аль-Шарджа»

«Плохая атмосфера». Игроки Челси недовольны ситуацией в клубе
Футбол | 29.04.2023, 14:20
«Плохая атмосфера». Игроки Челси недовольны ситуацией в клубе
«Плохая атмосфера». Игроки Челси недовольны ситуацией в клубе
Киченок завершила выступления в Мадриде, проиграв сестрам из россии
Теннис | 28.04.2023, 22:52
Киченок завершила выступления в Мадриде, проиграв сестрам из россии
Киченок завершила выступления в Мадриде, проиграв сестрам из россии
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Хоккей | 29.04.2023, 08:35
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman serhi
Владимир Александрович,отдайте людям их трофеи и реквизит победный 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
27.04.2023, 19:00 44
Футбол
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
28.04.2023, 20:33 13
Теннис
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
27.04.2023, 20:59 45
Футбол
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
28.04.2023, 01:42
Футбол
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
29.04.2023, 10:07
Хоккей
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
28.04.2023, 10:35 12
Бокс
ФОТО. Тухель ломает инвентарь на тренировке. Недоволен игроками Баварии
ФОТО. Тухель ломает инвентарь на тренировке. Недоволен игроками Баварии
27.04.2023, 22:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности