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WTA
29 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:48
377
1

Неудобный американско-канадский дуэт. Киченок вылетела из турнира в Мадриде

Людмила вместе с Аленой Остапенко в двух сетах уступили Лейле Фернандес и Тейлор Таунсенд

29 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:48
377
1
Неудобный американско-канадский дуэт. Киченок вылетела из турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко в двух сетах проиграла Лейле Фернандес и Тейлор Таунсенд за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Лейла Фернандес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [2] – 6:2, 6:4

В 2023 году Людмила и Алена уже проигрывали американско-канадскому тандему в четвертьфинале турнира в Майами.

В следующем раунде соревнований Лейла и Тейлор сыграют с Оксаной Калашниковой и Яной Сизиковой.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Мадрид Лейла Фернандес Тейлор Таунсенд
Источник Sport.ua
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Анна Савоськіна
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