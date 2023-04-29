Хет-трик Бензема. Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл аутсайдера Ла Лиги
Королевский клуб спокойно выиграл у «Альмерии» со счетом 4:2
В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Реал» и «Альмерия». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «сливочных».
Счет в матче на 5-й минуте открыл звездный французский форвард столичного клуба Карим Бензема. Уже к концу первого тайма он отметился хет-триком.
За «Реал» в этом поединке также отличился Родриго, а за гостей забили Лазаро и Робертоне.
Сейчас «Реал» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги. У команды 68 очков после 32 туров. У лидера чемпионата «Барселоны» 76 пунктов.
«Альмерия» находится на 15-й позиции с 33 очками.
Чемпионат Испании по футболу. 32-й тур. 29 апреля
Реал – Альмерия – 4:2
Голы: Бензема, 5, 17, 42, Родриго, 47 – Лазаро, 45+1, Робертоне, 61
🏁 FP: @realmadrid 4-2 @U_D_Almeria— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2023
⚽ @Benzema 05', 17', 42' (p), @RodrygoGoes 48'; Lázaro 45'+1', Robertone 61'#RealMadridAlmería | #Emirates pic.twitter.com/pn21TYbyLd
🔚 @realmadrid 4-2 UD Almería— UD Almería (@U_D_Almeria) April 29, 2023
⚽️ Lázaro.
⚽️ Robertone.
#RealMadridAlmería ⚔️ pic.twitter.com/c9Zs05NzXY
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