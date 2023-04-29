Хет-трик Бензема. Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл аутсайдера Ла Лиги

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Реал» и «Альмерия». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «сливочных».

Счет в матче на 5-й минуте открыл звездный французский форвард столичного клуба Карим Бензема. Уже к концу первого тайма он отметился хет-триком.

За «Реал» в этом поединке также отличился Родриго, а за гостей забили Лазаро и Робертоне.

Сейчас «Реал» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги. У команды 68 очков после 32 туров. У лидера чемпионата «Барселоны» 76 пунктов.

«Альмерия» находится на 15-й позиции с 33 очками.

Чемпионат Испании по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Реал – Альмерия – 4:2

Голы: Бензема, 5, 17, 42, Родриго, 47 – Лазаро, 45+1, Робертоне, 61