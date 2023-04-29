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  4. Хет-трик Бензема. Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл аутсайдера Ла Лиги
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
29.04.2023 19:30 – FT 4 : 2
Альмерия
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Испания
29 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:31
600
4

Хет-трик Бензема. Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл аутсайдера Ла Лиги

Королевский клуб спокойно выиграл у «Альмерии» со счетом 4:2

29 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:31
600
4
Хет-трик Бензема. Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл аутсайдера Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Реал» и «Альмерия». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «сливочных».

Счет в матче на 5-й минуте открыл звездный французский форвард столичного клуба Карим Бензема. Уже к концу первого тайма он отметился хет-триком.

За «Реал» в этом поединке также отличился Родриго, а за гостей забили Лазаро и Робертоне.

Сейчас «Реал» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги. У команды 68 очков после 32 туров. У лидера чемпионата «Барселоны» 76 пунктов.

«Альмерия» находится на 15-й позиции с 33 очками.

Чемпионат Испании по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Реал – Альмерия – 4:2

Голы: Бензема, 5, 17, 42, Родриго, 47 – Лазаро, 45+1, Робертоне, 61

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хет-трик Реал Мадрид Альмерия Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карим Бензема Родриго Гоес
Источник Sport.ua
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Old T
Дома! ДВА! От аутсайдера.  С Куртуа! 
 Это амнистия Лунину.)
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Bond
відчуваю що Ман Сіті накидає Реалу з таким захистом...
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+2
flyber.lg
І що Куртуа змінив? три удари в створ - два голи. І голи мало чим відрізняються від того що пускав Лунін.. 
Може всеж таки причина не в голкіпері?
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0
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